بوغبا يودع مانشستر يونايتد نهاية الشهر الحالي

أعلن مانشستر يونايتد اليوم الأربعاء أن لاعب الوسط بول بوغبا سيغادر النادي المنافس بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم حين ينتهي عقده في نهاية الشهر الجاري.

وعاد لاعب منتخب فرنسا إلى صفوف يونايتد قادما من يوفنتوس في 2016 وسط تطلعات ضخمة لكنه أخفق في تقديم مستويات ثابتة في أولد ترافورد.

وقال يونايتد في بيان “يمكن للنادي أن يعلن عن رحيل بول بوغبا في نهاية يونيو بمجرد انتهاء عقده”.

وأضاف “يتمتع اللاعب الفرنسي بعلاقة طويلة مع يونايتد وانضم لأكاديمية النادي من لوهافر حين كان يبلغ 16 عاما فقط”.

وعقب تدرجه في قطاع الناشئين ترك بوغبا يونايتد وانضم إلى يوفنتوس مجانا في 2012.

وبعد فترة ناجحة في إيطاليا عاد للنادي الإنجليزي للعمل تحت قيادة المدرب جوزيه مورينيو مقابل مبلغ قياسي عالمي بلغ 89 مليون جنيه إسترليني (111.96 مليون دولار).

وكان من المفترض أن تشكل عودة بوجبا بداية عهد جديد ليونايتد الذي فشل في التأهل آنذاك لدوري الأبطال وابتعد عن المنافسة على الألقاب، لكنه لم يتحل بالثبات رغم الفوز بكأس رابطة الأندية الإنجليزية والدوري الأوروبي في موسمه الأول.

وبعد خلاف مع مورينيو سُحب دور نائب القائد من بوجبا (29 عاما) ورغم صحوة قصيرة مع المدرب أولي جونار سولشار ظلت إسهاماته محدودة بشكل عام بسبب الإصابات أو قلة الفاعلية بالملعب.

وخاض بوجبا 27 مباراة بجميع المسابقات مع يونايتد بالموسم المنقضي الذي أنهاه فريقه بالمركز السادس بالدوري وفشل في التأهل لدوري الأبطال، وكانت مباراته الأخيرة بقميص الفريق في أبريل نيسان.

وتابع يونايتد “كانت نهاية متواضعة لمسيرته في يونايتد التي شهدت لحظات فردية عديدة رائعة والكثير من الأهداف الجميلة والتمريرات الحاسمة واللقطات المهارية”.