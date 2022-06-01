الخميس 12 صفر 1444 ﻫ - 8 سبتمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بيان تحذيري من عمرو دياب.. هذا ما جاء فيه

1 - يونيو - 2022
عمرو دياب

عمرو دياب

A A A
طباعة المقال

أصدر المستشار القانوني للفنان المصري، عمرو دياب، بيانا حذر فيه من استخدام اسم الفنان وعلامته التجارية، هو وشركة “ناي فور ميديا”، في أي مشروعات استثمارية أو تجارية.

وفي بيان صادر عن مكتبه، قال المحامي أشرف عبد العزيز، المستشار القانوني للنجم عمرو دياب: “يعلن ويحذر مكتب أشرف عبد العزيز، محامي الفنان الميغا ستار، عمرو دياب، وشركة “ناي فور ميديا”، من استخدام علامات تجارية مملوكة للفنان، أو اسمه، في أعمال تجارية لا تخصه، وأن ثمة أشخاص يدعو زيفا أنها صادرة عن الفنان أو الاشتراك فيها”.

وتابع البيان: “نوصي بشدة أن يتوخى الأشخاص الحذر الشديد، فيما يتعلق بهذه الأعمال والإعلانات، عن فتح كافيهات بالإسكندرية ودمنهور والقاهرة، ونود التحذير من هذه الأنشطة الاحتيالية باستخدام اسم الفنان، وجار اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال عمليات الاحتيال والنصب التي تستخدم العلامات التجارية المملوكة للفنان عمرو دياب وشركة ناي المحمية بقوانين الملكية الفكرية”.

    المزيد من منوعات

    لاعبو نادي نابولي
    1-4.. هزيمة قاسية لـ "ليفربول" أمام نابولي
    روبرت ليفاندوفسكي
    ليفاندوفسكي يتألق.. برشلونة ينتزع فوزاً ثميناً من فيكتوريا بلزن بـ (5-1)
    منافسة بين صلاح ورونالدو على جائزة جديدة في الدوري الإنكليزي

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    مقاتلات إسرائيلية من نوع "إف-35"
    تطور خطير.. مقاتلات "إف-35" إسرائيلية تخرج مطار حلب الدولي عن الخدمة
    مسبح
    اغتصاب ابنة الـ 10 سنوات داخل مسبح في بيروت
    الشيخ مظهر شاهين وطليقة الفيشاوي ندى الكامل
    ندى كامل ترد على الشيخ شاهين: أقلع عمتك وأقف قدامي راجل لـ راجل