بيجولا تبلغ نهائي بطولة كندا المفتوحة للتنس

تغلبت جيسيكا بيجولا على إيجا شيانتيك المصنفة الأولى عالميا 6-2 و6-7 و6-4 اليوم السبت لتبلغ نهائي بطولة كندا المفتوحة للتنس في مونتريال حيث ستواجه إيلينا ريباكينا أو لودميلا سامسونوفا.

وكسرت الأمريكية بيجولا المصنفة الثالثة على العالم، التي لعبت في الدور قبل النهائي لبطولة كندا المفتوحة للمرة الثالثة على التوالي، إرسال شيانتيك 11 مرة وشقت طريقها خلال اللحظات الصعبة من المباراة بشكل أفضل من منافستها الفائزة بأربعة ألقاب على صعيد البطولات الأربع الكبرى.

وقالت بيجولا التي بلغت أول نهائي لها في بطولة كندا المفتوحة “إنها دائما ما تجعل الأمر صعبا، لكن من الرائع بالطبع الفوز على اللاعبة الأولى في العالم.

“أنا متأكدة من أن ذلك سيمنحني الكثير من الثقة في خوض مباراة الغد (النهائي) وفي الاستمرار خلال الأسبوعين المقبلين”.

ولم يكن بوسع أي لاعبة منهما الدفاع عن إرسالها حتى تماسكت الأمريكية بيجولا لتتقدم 4-2 ثم اعقبت ذلك بكسر مزدوج لإرسال منافستها ثم اطلقت إرسالين ساحقين لتنهي المجموعة الأولى في شوط إرسالها التالي.

وبدا أن شيانتيك قد استفاقت عندما افتتحت المجموعة الثانية بتمسكها بإرسالها لأول مرة خلال المباراة ثم اتبعته بكسرين لإرسال منافستها لتتقدم 3-1.

ومع ذلك، استعادت بيجولا توازنها وتقدمت 5-4 بعد كسرها لإرسال شيانتيك للمرة الثامنة لكنها لم تتمكن من حسم المباراة بعد انتصار منافستها البولندية في المجموعة الثانية لتندفع المباراة نحو مجموعة فاصلة.

وفازت شيانتيك بالنقاط الثماني الأولى من المجموعة الثالثة لتتقدم 2-صفر لكن بيجولا حافظت على هدوئها وعادت مرتين عقب كسر إرسالها في طريقها لتحقيق أحد أكبر الانتصارات في مسيرتها.