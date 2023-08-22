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بيرنلي يتعاقد مع المدافع البلجيكي هان ديلكروا من أندرلخت

منذ 7 دقائق
آخر تحديث: 22 - أغسطس - 2023 5:33 مساءً
الدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي

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أعلن بيرنلي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الثلاثاء تعاقده مع المدافع البلجيكي هان ديلكروا قادما من أندرلخت لمدة ثلاث سنوات دون الكشف عن التفاصيل المالية.

وانضم اللاعب البالغ من العمر 24 عاما إلى فرق الشباب في أندرلخت ووقع أول عقد احترافي له مع النادي البلجيكي في 2017.

وانتقل إلى فالفايك الهولندي في 2019 على سبيل الإعارة لموسم واحد.

ولعب ديلكروا تحت قيادة مدرب بيرنلي الحالي فينسن كومباني عند عودته إلى أندرلخت للموسمين التاليين.

وفي الموسم الماضي خاض ديلكروا 26 مباراة مع أندرلخت في جميع المسابقات.

ولعب ديلكروا المولود في هايتي مباراة دولية واحدة مع المنتخب الأول عندما شارك في الفوز 2-1 على سويسرا في 2020.

    المصدر :
  • رويترز

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