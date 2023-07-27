بيع زوج أحذية نادر من آبل بمبلغ خيالي

لا شك أن شركة آبل تعتبر من أفضل شركات التكنولوجيا العالمية، وباتت تتمتع بخلفية فريدة تجذب اهتمام المتحمسين الرقميين من جميع أنحاء العالم، حتى وإن كان أحد منتجاتها بعيدة كل البعد عن عالم التكنولوجيا.

فقد أعلنت دار للمزادات – Sotheby’s عن بيع زوج من الأحذية الرياضية النادرة من إنتاج آبل مقابل 50 ألف دولار.

وفي وصف الأحذية الرياضية، كتبت دار المزاد عبر موقعها الاكتروني أن الحذاء المباع مقاسه 41 وهو واحد من زوجين قد جرى صنعهما بطلب خاص من شركة “آبل-Apple”وعلامة “أديداس-Adidas” الرياضية لتصميم زوجين من الأحذية الرياضية البيضاء مع “شعار التفاحة” بألوان قوس قزح.

ويتميز الحذاء النادر بجزء علوي يغلب عليه اللون الأبيض، وشعار Apple بقوس قزح، على كل من اللسان والربع الجانبي له، وهو أحد التفاصيل المميزة له.

ونظرًا لعدم وصوله إلى عامة الناس، يعد هذا الحذاء الرياضي من أكثر الأحذية الرياضية غموضًا في الوجود وأكثرها طلبًا في الأسواق المستعملة.

أما فيما يتعلق بحالة الحذاء، فإنه يتضمن عدد من العيوب والبقع خاصة من الناحية الأمامية، وكذلك بعض الاصفرار حول النعل وهو ما منحها سحرًا كلاسيكيًا من التسعينيات والذي يحاول العديد من مصممي الأحذية المعاصرين تقليده.