بيع ساعات شوماخر أسطورة فورمولا 1 مقابل أربعة ملايين فرنك سويسري في مزاد

بيعت ساعات مملوكة لمايكل شوماخر أسطورة‭‭ ‬‬سباقات فورمولا 1 للسيارات بحوالي أربعة ملايين فرنك سويسري (4.41 مليون دولار) في دار كريستيز للمزادات في جنيف اليوم الثلاثاء.

وتم عرض ثماني ساعات بما في ذلك ساعات رولكس وإف.بي جورن وأوديمار بيجيه، للبيع من قبل عائلة شوماخر الذي لم يظهر علنا منذ تعرضه لإصابة خطيرة في الرأس بعد سقوطه أثناء رحلة تزلج عام 2013.

وبيعت ساعة إف.بي جورن المصنوعة خصيصا وتتضمن رسالة محفورة على الساعة وقدمت لشوماخر كهدية عيد الميلاد من قبل جان تود مدير فريق فيراري مقابل 1.5 مليون فرنك سويسري.

ويصل سعرها وفقا للتقديرات إلى اثنين مليون فرنك.

وبيعت نسخة خاصة من ساعة (رويال أواك) من أوديمار بيجيه بمبلغ 415800 فرنك سويسري متجاوزة تقديرات بيعها التي تراوحت ما بين 150 ألفا إلى 250 ألف فرنك.

وقال ريمي جوليا رئيس وحدة الساعات في دار كريستيز للمزادات في أوروبا “كان هواة جمع (المقتنيات) سعداء للغاية باكتشاف هذه الساعات المفعمة بعبق التاريخ”.