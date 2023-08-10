بيونسيه تحطم رقماً قياسياً جديداً

لا تزال بيونسيه في منتصف جولتها العالمية، لكنها تفوقت على نفسها بالفعل، محطمة رقمها القياسي بمبيعات مذهلة في شباك التذاكر.

وتشق مغنية The Brown Skin Girl طريقها حالياً حول أميركا الشمالية في المحطة الثانية من جولتها الضخمة، حيث زارت أخيرا العديد من المدن بما في ذلك نيويورك وواشنطن العاصمة وفيلادلفيا وشيكاغو. وأكملت بالفعل رحلتها الأوروبية، بعد أن مرت عبر برشلونة وستوكهولم وباريس وأمستردام ولندن، حيث أدت خمس ليالٍ رائعة في ملعب توتنهام.

ومع إنجاز العرض الثالث والثلاثين، تظهر الأرقام أن بيونسيه البالغة من العمر 41 عاماً، قد حطمت الرقم القياسي لأعلى جولة لفنان أسود في التاريخ من حيث الأرباح، بعد أن حققت 296 مليون دولار حتى الآن. والأكثر إثارة للإعجاب أن هذا الإنجاز تحقق بينما تقترب جولة عصر النهضة من منتصف الطريق تقريباً، حيث من المقرر أن تقوم بيونسيه بأداء 20 عرضاً آخر قبل اختتام الجولة في تشرين الأول.

ويعني إنجاز بيونسيه الأخير الذي حطم الرقم القياسي أن الجولة قد تجاوزت نجوماً مثل تينا تورنر ومايكل جاكسون، اللذين حققا أعلى ربح في جولاتهما، ووصلا إلى 130 مليون دولار و165 مليون دولار على التوالي، وذلك بين 1996 و1997.

وبالنظر إلى هذه الأرباح الخيالية، لا عجب أن تتمكن بيونسيه من دفع مبلغ ضخم قدره 100000 دولار للحفاظ على عمل القطارات في واشنطن العاصمة، حتى يتمكن المعجبون من العودة إلى منازلهم بسرعة وأمان في نهاية عرضها.

ومن المقرر أن تنتهي جولة عصر النهضة في الأول من تشرين الأول في مدينة كانساس سيتي، لكن الشائعات تشير إلى أن بيونسيه ستعلن قريباً عن الجزء الثاني من جولة عصر النهضة في 2024، وفق صحيفة “ميترو” البريطانية.