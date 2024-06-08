تأمل في العودة قريباً جداً... أول رسالة عامة للأميرة كيت

بعثت الأميرة البريطانية كيت، أميرة ويلز التي تخضع حاليا لعلاج كيميائي وقائي من مرض السرطان، برسالة إلى فوج في الجيش اعتذرت فيها عن تغيبها عن عرض عسكري السبت مضيفة أنها تأمل في العودة قريبا جدا.

وكتبت كيت في رسالتها إلى قائد فوج الحرس الأيرلندي “إنه لشرف عظيم أن أكون الكولونيل (الفخري) لكم، وأعبر عن أسفي الشديد لعدم تمكني من تلقي التحية في استعراض هذا العام”.

وأضافت في الرسالة التي حملت تاريخ الثالث من يونيو حزيران ونشرها الحرس الأيرلندي على منصة إكس السبت “رجاء، أرسلوا اعتذاري إلى الفوج بأكمله، لكنني آمل في أن أتمكن من تمثيلكم جميعا مجددا قريبا جدا”.

وقال الأمير البريطاني وليام، وريث العرش، الشهر الماضي إن زوجته كيت “بحالة جيدة”. وقالت كيت في مارس آذار إنها تتلقى العلاج بعد اكتشاف إصابتها بمرض السرطان في أعقاب خضوعها لعملية جراحية في البطن مطلع هذا العام.