الأثنين 13 محرم 1445 ﻫ - 31 يوليو 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تامر حسني عن بسمة بوسيل: "لو طلبت عينيا مش هتأخر"

منذ 36 دقيقة
تامر حسني

تامر حسني

A A A
طباعة المقال

توقف الفنان تامر حسني أمام ظاهرة الربط بين أعماله الجديدة، وبين التطورات الأخيرة في حياته الخاصة، ومنها الانفصال عن بسمة بوسيل وما تلاه من أزمات، ونشر توضيحا عاما للجمهور أكد فيه أن علاقته بأم أولاده صارت جيدة، وحذر من التراجع عن طرح “أغاني نكد” قريبا إذا أصر الجمهور على تفسيرها وكأنها تعبر عن مشاعره الحقيقية.

وكتب حسني عبر خاصية “الستوري” في حسابه على “إنستغرام”: “ملاحظ إن في بعض التعليقات كل ما أنزل موضوع أغنية أو هزار معاكم، بعض الناس بيربطوه بحياتي الشخصية، ده غلط يا جماعة”.

وأضاف: “أولًا مش أنا اللي ممكن أعمل كده ورغم الظروف الحالية… مازلت أكن لبسمة كل الحب والاحترام، ده غير إن هي شاركتني في اختيار أغانيا ومهما يحصل دي في دمي وأم أولادي وعلاقتنا كويسة جدًا دلوقتي ولو طلبت عنيا مش هتأخر”.

وتابع: “تاني حاجة أنا بحب أهزر معاكم دايمًا من يوم طلوعي لو في أغنية أو نكتة حلوة أو إفيه حضر في دماغي أنا على طبيعتي معاكم”.

واختتم التوضيح قائلا: “ثالث حاجة الفنان الحقيقي اللي بيعبر عن مشاعر كل الناس في كل حالاتهم، يعني أنا بفرح لما بلاقي أغانيا بتغنوها وإحساسها واصلكم، لأني بتعب عشان أكتب الكلام اللي نفسكم تقولوه إنتوا، ده لسة في أغاني توجع أوي نازلة قريب إن شاء الله… كده مش هنزلها”.

 

    المزيد من منوعات

    برشلونة
    بعد اكتساح ريال مدريد.. كارثة تهدد برشلونة
    وائل كفوري
    وائل كفوري في حفل استثنائي في لبنان
    أردا غولير في تدريبات ريال مدريد
    سيناريو هازارد قد يتكرر.. مستقبل نجم ريال مدريد الجديد في خطر

    الأكثر قراءة

    الشيخ بهاء الحريري وابنته دانا
    بهاء الحريري يشارك ابنته دانا حفل تخرجها من جامعة "كينغز كوليدج لندن"
    من رفات متسلق ألماني فُقد أثره منذ عام 1986
    سلسلة طويلة من الأسرار.. ذوبان جليد الألب يفكّ لغزًا عمره قرابة 4 عقود
    مخيم عين الحلوة
    توتر في عين الحلوة..الاشتباكات توقع قتيلاً وستة جرحى بينهم أطفال