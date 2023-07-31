تامر حسني عن بسمة بوسيل: "لو طلبت عينيا مش هتأخر"

توقف الفنان تامر حسني أمام ظاهرة الربط بين أعماله الجديدة، وبين التطورات الأخيرة في حياته الخاصة، ومنها الانفصال عن بسمة بوسيل وما تلاه من أزمات، ونشر توضيحا عاما للجمهور أكد فيه أن علاقته بأم أولاده صارت جيدة، وحذر من التراجع عن طرح “أغاني نكد” قريبا إذا أصر الجمهور على تفسيرها وكأنها تعبر عن مشاعره الحقيقية.

وكتب حسني عبر خاصية “الستوري” في حسابه على “إنستغرام”: “ملاحظ إن في بعض التعليقات كل ما أنزل موضوع أغنية أو هزار معاكم، بعض الناس بيربطوه بحياتي الشخصية، ده غلط يا جماعة”.

وأضاف: “أولًا مش أنا اللي ممكن أعمل كده ورغم الظروف الحالية… مازلت أكن لبسمة كل الحب والاحترام، ده غير إن هي شاركتني في اختيار أغانيا ومهما يحصل دي في دمي وأم أولادي وعلاقتنا كويسة جدًا دلوقتي ولو طلبت عنيا مش هتأخر”.

وتابع: “تاني حاجة أنا بحب أهزر معاكم دايمًا من يوم طلوعي لو في أغنية أو نكتة حلوة أو إفيه حضر في دماغي أنا على طبيعتي معاكم”.

واختتم التوضيح قائلا: “ثالث حاجة الفنان الحقيقي اللي بيعبر عن مشاعر كل الناس في كل حالاتهم، يعني أنا بفرح لما بلاقي أغانيا بتغنوها وإحساسها واصلكم، لأني بتعب عشان أكتب الكلام اللي نفسكم تقولوه إنتوا، ده لسة في أغاني توجع أوي نازلة قريب إن شاء الله… كده مش هنزلها”.