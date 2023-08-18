الجمعة 2 صفر 1445 ﻫ - 18 أغسطس 2023 |
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تامر حسني يطرح أغنيته الجديدة تزامناً مع يوم ميلاده

منذ 20 ثانية
تامر حسني

تامر حسني

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طرح الفنان تامر حسني فيديو كليب أغنيته الجديدة التي يتعاون فيها مع الفنانة أسيل عمران وتحمل عنوان “حوّا”، من ألبومه “هرمون السعادة”، وذلك بالتزامن مع يوم ميلاده.

وتدور فكرة الأغنية حول العديد من المواقف الكوميدية بين الرجل والمرأة، وطريقة فهمه لها.

وكان حسام حسني قد نشر عبر حسابه الخاص في “إنستغرام”، صورة من الاحتفال العائلي بعيد ميلاد شقيقه تامر، وظهرت في الصورة للمرة الأولى والدة تامر وشقيقته.

وعلّق حسام على الصورة قائلاً: “كل سنة وأنت طيب يا أبو آدم وعقبال مليون سنة صحة وسعادة ونجاح وربنا يحققلك كل اللي في نفسك ويباركلك في أولادك ويباركلي فيك يا أبو قلب طيب”.

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