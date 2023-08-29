تايلور سويفت تتغزل بأغنية سيلينا غوميز الجديدة

أظهرت الفنانة العالمية تايلور سويفت حبها لزميلتها وصديقتها المقرّبة الفنانة سيلينا غوميز، التي أصدرت أغنيتها المنفردة الأولى، بعد عام على إطلاقها أغنيتها السابقة بعنوان “وحيدة قريباً”.

ولفتت مجلة “بيبول” إلى أن الأغنية الجديدة لن تبقى منفردة، بل هي بمثابة إعلان تشويقي للألبوم المقبل لسيلينا، الذي يحمل عنوان مبدئياً هو SG3، والذي كانت تعمل عليه طوال 2022.

وكانت غوميز قد أطلقت الأغنية، يوم الجمعة الماضي، لتتلقى سيلاً من الدعم والترحيب من معجبيها، وانضمت إليهم سويفت وجمهورها كذلك، منوّهة ومشيدة عبر حسابها على “إنستغرام” بالأغنية وبصديقتها أيضاً.

وأعادت سويفت نشر المقطع الذي سبق ونشرته سيلينا عبر حسابها على “إنستغرام”، والذي يضم مقاطع من الفيديو الموسيقي للأغنية، أرفقته بتعليق “عندما يكون صديقك المفضل هو الأفضل”.

وعن الأغنية التي تحمل الإيقاع الموسيقي والراقص، كتبت تايلور: “سوف نرقص على أنغام هذا الفكر إلى الأبد”، لتعود سيلينا إلى نشر إهداء وإطراء صديقتها لها ولأغنيتها على “إنستغرام” أيضاً.