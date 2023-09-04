تايلور فريتز: سألعب بأسلوبي أمام ديوكوفيتش

خسر الأميركي تايلور فريتز كل مبارياته السبع السابقة أمام الصربي نوفاك ديوكوفيتش، ورغم أن المصنف التاسع عالمياً لن يكون المرشح للفوز أمام البطل الحاصل على 23 لقباً في البطولات الأربع الكبرى، فإنه قال إن مباراتهما ضمن الدور ربع النهائي في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة لكرة المضرب ستمثل الفرصة المثالية لإيقاف هذه السلسلة السلبية.

وفاز فريتز على السويسري دومينيك شتريكر، الصاعد من التصفيات، بنتيجة 7-6 و6-4 و6-4، ليضمن الظهور في الدور ربع النهائي في نيويورك، حيث سيحاول ابن الـ25 عاماً أن يكون أول أميركي في عقدين من الزمان يحصد لقباً في منافسات الفردي ضمن البطولات الكبرى.

وقال فريتز عن ديوكوفيتش، الذي فاز بثلاث مجموعات متتالية على الكرواتي بورنا غويو، ليبلغ بسهولة الدور ربع النهائي: “لقد تفوق عليّ سبع مرات. لا يوجد أي لاعب في بطولات المحترفين يملك هذا السجل ضدي، لذا أتمنى أن يكون بوسعي التفوق عليه هذه المرة. سيمثل هذا الدور فرصة رائعة لذلك”.

وخسر فريتز، وهو ضمن ثلاثة لاعبين من الولايات المتحدة في ربع النهائي في منافسات فردي الرجال، بنتيجة 6-صفر و6-4 أمام ديوكوفيتش في الدور ذاته لبطولة سينسيناتي الشهر الماضي، لكنه قال إنه سيحاول الخروج بالإيجابيات من تلك المواجهة.

أضاف فريتز: “من الجيد أني خضت التجربة في سينسيناتي. لم يكن سيتغير أي شيء، لكني لم أكن في أفضل مستوياتي في هذا اليوم. أنا سعيد لأني أعتقد أني سأكون في حالة أفضل كثيراً من الناحية الذهنية في التعامل مع هذه المباراة. ليس لدي ما أخسره”.

وتابع اللاعب الأميركي: “لن ألعب بأي مبالغة ولن أفعل أي شيء مختلف لأني سواجه نوفاك. سألعب بأسلوبي وطريقتي، ولدي الثقة أنه إذا لعبت بشكل مميز فهذا يكفي”.