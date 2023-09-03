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تحت عنوان "ليلة واحدة فقط".. أرماني يقدم عرض أزياء في البندقية

منذ ساعتين
المصمم الإيطالي جورجو أرماني

المصمم الإيطالي جورجو أرماني

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جلب مصمم الأزياء الإيطالي جورجيو أرماني التألق والنجوم إلى مدينة البندقية أمس السبت 2\9\2023 بعرض أزياء يحمل عنوان (وان نايت أونلي) “ليلة واحدة فقط” تزامنا مع الدورة الثمانين لمهرجان البندقية السينمائي.

وقدم المصمم البالغ من العمر 89 عاما عرضا ممتعا مستوحى من السينما لضيوفه المشاهير.

وتم تصميم مجموعة أرماني بريفي لترتكز على إبداعات الأزياء الراقية المزخرفة بالنقوش والتي غالبا ما تكون مقترنة بياقات مكشكشة.

وتلألأت الفساتين والقمصان والسراويل وأغطية الرأس بالترتر. وأضيفت لمسات من الألوان الزرقاء والخضراء والوردية الزاهية إلى الأطقم التي غلب عليها اللون الأسود إلى حد كبير.

ويفتقر مهرجان البندقية السينمائي إلى الحضور المعتاد من النجوم هذا العام، إذ اضطر العديد من نجوم هوليوود إلى التغيب بسبب إضراب الممثلين.

ومع ذلك، لم يكن لدى أرماني، أحد أعظم المصممين في إيطاليا بعد الحرب، أي مشكلة في جذب عدد كبير من الحضور لمشاهدة عرضه للأزياء. وكان من بين الحاضرين في الصف الأمامي الممثلة الإيطالية الشهيرة صوفيا لورين وسيدني سويني وجسيكا تشاستين، إضافة إلى المخرجين آنغ لي وأفا دوفيرناي.

وسبق أن أقيمت عروض أزياء أرماني (وان نايت أونلي) “ليلة واحدة فقط” في مدن من بينها طوكيو ونيويورك ولندن ودبي.

    المصدر :
  • رويترز

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