تحركات طفيفة لمؤشرات وول ستريت

سجلت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت عند الفتح تغيراً طفيفاً، اليوم الجمعة (16 فبراير/شباط 2024)، وذلك بعد صدور تقرير عن أسعار المنتجين في الولايات المتحدة تضمن بيانات فاقت التوقعات وقوض الآمال في خفض قريب لأسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 21.41 نقطة بما يعادل 0.06 بالمئة إلى 38751.71 نقطة.

وفتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مرتفعا 1.40 نقطة أو 0.03 بالمئة إلى 5031.13 نقطة، وصعد المؤشر ناسداك المجمع 4.26 نقطة أو 0.03 بالمئة إلى 15910.43 نقطة.