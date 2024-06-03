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تسجيل صوتي لعبد الرحمن أبو زهرة: "صحتي زي البومب"

منذ 43 دقيقة
عبد الرحمن ابو زهرة

عبد الرحمن ابو زهرة

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بالتزامن مع احتفاله بعيد ميلاده الـ 90، لم يسلم الفنان المصري عبد الرحمن أبو زهرة من الشائعات والتقارير التي تتحدث عن تدهور حالته الصحية.

فقد كثرت الأقاويل بعد اختفائه طيلة الفترة الماضية، وعدم مشاركته في أية أعمال فنية جديدة، إلى أن كشف نجله أحمد عبد الرحمن أبو زهرة، عن صورة حديثة تجمعه بوالده قبل 3 أسابيع على شاطئ البحر.

وأكد الابن أن شائعات وفاة والده التي تنتشر بين حين وآخر، تغضب العائلة بشكل كبير، ولهذا قرر الفنان من خلال تسجيل صوتي أرسله إلى برنامج “السفيرة عزيزة” الذي يعرض عبر فضائية “DMC”، طمأنة جمهوره.

ووجه رسالة مقتضبة إلى محبيه قائلا فيها “أنا عاوز أطمن الجماهير اللي بتحبي وبتشجعني على العمل.. وأقولها إن أنا.. أنا كويس وصحتي زي البومب.. الحمدلله.. وأشكركم على مشاعركم الجميلة.. وكل سنة وانتوا طيبين”.

وتحدث عبد الرحمن أبو زهرة بصوت متأثر بحكم تقدمه في العمر، لكنه نفى كل ما يشاع حول تدهور حالته الصحية، ولم يذكر أي جديد يتعلق بمشاركته في أعمال فنية جديدة.

يشار إلى أن الفنان المصري بتاريخه أكثر من 400 عمل فني، وكانت آخر مشاركة له قبل 3 أعوام.

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