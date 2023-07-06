تشاكا يلتحق بباير ليفركوزن الألماني

التحق لاعب الوسط الدولي السويسري غرانيت تشاكا بباير ليفركوزن الألماني، قادماً من أرسنال الإنكليزي بعقد حتى عام 2028، وذلك وفق ما أعلن فريقه الجديد الخميس.

وقال ليفركوزن في بيان: “انتقل مايسترو خط الوسط من فريق الدوري الإنكليزي الممتاز أرسنال حيث كان قائداً هناك منذ 2016″، مضيفاً “وقع تشاكا حتى 30 حزيران (يونيو) 2028”.

ويعرف السويسري البالغ 30 عاماً الدوري الألماني جيداً إذ دافع عن ألوان بوروسيا مونشنغلادباخ من 2012 حتى 2016 قبل الانضمام إلى أرسنال الذي خاض معه أكثر من 220 مباراة في الدوري الممتاز وقرابة 300 في جميع المسابقات.

وأحرز لاعب بازل السابق لقب مسابقة كأس إنكلترا مع النادي اللندني مرتين عامي 2017 و2020.

ونقل موقع ليفركوزن عن المدير الرياضي في النادي سايمون رولفس قوله: “بالتعاقد مع غرانيت، نجحنا في ضم لاعب من الطراز الرفيع جداً. قدرته على أرض الملعب معروفة جيداً. لكن الأهم من كل شيء أن هناك عدداً قليلا من اللاعبين القادرين على قيادة فريق بشكل مقنع مثلما يفعل بفضل عقليته وشخصيته المتميزة”.

وبالنسبة لتشاكا الذي لعب دوراً أساسياً الموسم الماضي في صراع أرسنال على لقب الدوري الممتاز قبل التنحي في نهاية المطاف لصالح مانشستر سيتي، فقال: “أنا أعرف الدوري (الألماني) عن ظهر قلب وتابعته عندما كنت في لندن. باير ناد يتمتع بتاريخ مثير للإعجاب وأهداف طموحة، أرى أنه نادٍ بمستقبل عظيم. كانت المناقشات مع الإدارة محفزة للغاية. الجميع هنا طموح ويريد تحقيق شيء ما. أتطلع بفارغ الصبر إلى الأعوام القليلة المقبلة”.