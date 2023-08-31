تشانج تشي.. أول صيني يهزم لاعبا من المصنفين الخمسة الأوائل

أصبح تشانج تشي تشين أول صيني يهزم منافسا بين المصنفين الخمسة الأوائل منذ بداية التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين عام 1973 بعد فوزه على‭ ‬النرويجي كاسبر رود وصيف بطل العام الماضي 6-4 و5-7 و6-2 وصفر-6 و6-2 بالدور الثاني لبطولة أمريكا المفتوحة أمس الأربعاء.

وخاض تشانج، المصنف 67 عالميا، خمس مجموعات أخرى بعد فوزه على الأمريكي جيه.جيه وولف في مباراته الأولى وأظهر تصميما مماثلا أمام رود المصنف الخامس عالميا ليحقق أكبر انتصار في مسيرته.

وقال تشانج، الذي أهدر سبع نقاط للفوز بالمباراة في لقائه الافتتاحي عام 2022 قبل أن يخسر أمام الهولندي تيم فان ريتهوفن في خمس مجموعات، “في بطولة أمريكا المفتوحة العام الماضي، أستطيع القول إنها كانت ذكرى سيئة. لكن هذا العام مختلف بعض الشيء”.

وحقق اللاعب البالغ عمره 26 عاما، الذي سيلتقي مع الأسترالي رينكي هيجيكاتا في الدور الثالث، عددا من الإنجازات الرائدة في عالم التنس للصين حيث تهيمن النساء على هذه الرياضة إلى حد كبير في العصر الحديث.

وفي مايو أيار، أصبح أول لاعب من بلاده يفوز بمباراة في القرعة الرئيسية في بطولة فرنسا المفتوحة منذ 86 عاما عندما انسحب منافسه الصربي دوسان لايوفيتش بسبب المرض.

وبعد فوزه على الأرجنتيني أجوستين تيرانتي في الدور الثاني في رولان جاروس، خرج من البطولة على يد رود، لذلك فإن فوز الأربعاء بمثابة انتقام جميل.

وفي أكتوبر تشرين الأول الماضي، أصبح تشانج أول صيني يدخل قائمة أفضل مئة لاعب في التصنيف العالمي، كما أصبح أول من يصل إلى دور الثمانية في إحدى بطولات اتحاد لاعبي التنس المحترفين وذلك في بطولة مدريد المفتوحة هذا العام.