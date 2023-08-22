تشوكويمكا لاعب وسط تشيلسي يخضع لعملية جراحية

أعلن نادي تشيلسي اليوم الثلاثاء أن لاعب الوسط كارني تشوكويمكا خضع لعملية جراحية بعد تعرضه لإصابة في ركبته خلال الهزيمة 3-1 أمام وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأحد الماضي.

وسجل تشوكويمكا هدف التعادل قبل أن يضطر للخروج خلال الشوط الأول في استاد لندن، حيث خسر تشيلسي 3-1 أمام وست هام.

وقال تشيلسي في بيان “خضع كارني لعملية جراحية وسيبدأ الآن في التعافي. سيعمل اللاعب البالغ عمره 19 عاما مع القسم الطبي بالنادي على إعادة تأهيله في كوبهام (ملعب تدريب تشيلسي)”.

وتعاقد تشيلسي مع لاعب المنتخب الإنجليزي للشباب من أستون فيلا لمدة ست سنوات في وقت سابق من هذا الشهر.

وقال تشوكويمكا عبر حسابه على تطبيق انستجرام “من السعادة إلى الألم في غضون دقائق… هدفي الأول مع تشيلسي. لحظة صليت من أجلها بشدة وحلمت بها منذ أن كنت طفلا….

“انتكاسة بسيطة لكنني سأعود أقوى من أي وقت مضى. شكرا لجماهير تشيلسي على حبها ودعمها. أراكم قريبا”.