الخميس 18 ذو الحجة 1444 ﻫ - 6 يوليو 2023 |
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تشيلسي يخطط لخطف نجم ريال مدريد

منذ 16 دقيقة
فريق ريال مدريد

فريق ريال مدريد

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يسعي فريق تشيلسي الإنجليزي إلي تعزيز صفوفه في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، للعودة إلي المنافسة بقوة علي البطولات في الموسم المقبل تحت قيادة المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكتينيو.

نجحت إدارة تشيلسي في التخلص من بعض اللاعبين في الميركاتو الحالي لتوفير بعض الأماكن من أجل إبرام صفقات جديدة أقوي، ويأتي علي رأس تلك الأسماء التي رحلت عن البلوز “الثنائي السنغالي إدوارد ميندي، وكاليدو كوليبالي، والكرواتي كوفاسيتش، ماوسون ماونت”.

وكشفت صحيفة “ديفينسا سنترال” أن مدرب تشيلسي بوكتينيو معجب بلاعب وسط ريال مدريد الأوروجواياني فيدريكو فالفيردي، حيث طلب من إدارة البلوز شراء اللاعب لتدعيم صفوف الفريق اللندني.

ويستعد تشيلسي إلي تجهيز عرض كبير لشراء فالفيردي بقيمة 100 مليون يورو بحسب بعض الصحف الإنجليزية، الأمر الذي سيعزز من خيارات نادي تشيلسي في خط الوسط إذا ما نجحت إدارة البلوز أن تحصل علي خدمات اللاعب.

يذكر أن فالفيردي شارك مع ريال مدريد أساسيا منذ تصعيده أساسيا في موسم 2018-2019، ونجح في التتويج ب 8 بطولات مع النادي الملكي في 5 مواسم متتالية، أبرزها بطولة دوري أبطال أوروبا 2022

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