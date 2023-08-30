تشيلسي ينتزع فوزاً صعباً من ويمبلدون

نجا تشيلسي من أي مخاوف مبكرة بعد أن حول تأخره بهدف إلى انتصار 2-1 على ويمبلدون المنتمي لدوري الدرجة الرابعة وتغلب إيفرتون على دونكاستر روفرز بالنتيجة ذاتها بالدور الثاني لكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم (الأربعاء 30-8-2023).

وودع شيفيلد يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز المسابقة بعد هزيمته أمام لينكولن سيتي المنافس بالدرجة الثالثة بركلات الترجيح عقب التعادل بدون أهداف.

وتقدم ويمبلدون بشكل مفاجئ من ركلة جزاء في ستامفورد بريدج في الدقيقة 19 عن طريق جيمس تيلي بعد أن أسقط روبرت سانشيز حارس تشيلسي منافسه هاري بيل داخل منطقة الجزاء.

وواصل تشيلسي الاستمتاع بنصيب الأسد من الاستحواذ على الكرة لكنه فشل في استغلال ذلك حتى حصل على ركلة جزاء بسبب خطأ ضد نوني مادويكي، والتي سجلها مهاجم منتخب إنجلترا تحت 21 عاما في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

وأحرز البديل إنزو فرنانديز هدف الفوز لأصحاب الأرض في الدقيقة 72 مسجلا هدفه الأول مع الفريق منذ انضمامه قادما من بنفيكا في صفقة قياسية إنجليزية في فبراير شباط الماضي.

وبعد إخفاقه في التأهل إلى البطولات الأوروبية الموسم الماضي، دخل تشيلسي المسابقة من الدور الثاني لأول مرة منذ 2016 بعدما أنهى الدوري الممتاز في المركز 12.

وبدأ دونكاستر بشكل جيد أمام إيفرتون، حيث تقدم متذيل ترتيب دوري الدرجة الرابعة على متذيل الدوري الممتاز.

ومنح أصحاب الأرض شون دايك مدرب إيفرتون الكثير للتفكير فيه بين الشوطين بعد تسجيل هدف التقدم قبل الاستراحة مباشرة عبر ضربة رأس من جو أيرونسايد إثر تمريرة عرضية من ركلة ركنية.

وأظهرت الإعادة أن الهدف كان من تسلل لكن الحكم احتسبه لعدم وجود تقنية الفيديو.

وكان بإمكان دونكاستر أن يضاعف النتيجة قبل نهاية الشوط الأول لكن الحارس جوردان بيكفورد تصدى لمحاولتين من تومي روي وأيرونسايد.

وتعرض إيفرتون، الذي خسر مبارياته الافتتاحية الثلاث في الدوري الممتاز بدون أن يحرز أي هدف، لمحاولات خطيرة من منافسه المتواضع قبل أن يدرك التعادل عبر الوافد الجديد بيتو في الدقيقة 73.

وأرسل بيتو (25 عاما)، الذي شارك مع بداية الشوط الثاني، تسديدة منخفضة تجاوزت حارس دونكاستر بعد أقل من 30 دقيقة من مشاركته الأولى بعد انضمامه لإيفرتون يوم الثلاثاء الماضي.

وكاد أن يحرز هدف الفوز في الدقيقة 82 عندما أرسل ضربة رأس قوية ردت من القائم، لكن الهولندي أرناوت دانجوما سجل هدف الفوز قبل النهاية بدقيقتين.

وقال دانجوما لشبكة “سكاي سبورتس” “كانت مباراة صعبة، لا استطيع القول إننا نشعر بالرضا. كان ينبغي أن نحسم المباراة مبكرا”.

وفي مباراة بين فريقين بالدوري الممتاز، سجل زكي العمدوني لاعب بيرنلي هدفا في الدقيقة الأخيرة ليهزم نوتنجهام فورست 1-صفر في مباراة مملة لم تشهد أي تسديدة على المرمى لأكثر من ساعة.

وسحق بلاكبرن روفرز المنتمي للدرجة الثانية مضيفه هاروجيت تاون بالدرجة الرابعة 8-صفر، حيث سجل الأهداف سبعة لاعبين مختلفين.

وسيلتقي نيوكاسل يونايتد مع مانشستر سيتي في الدور الثالث بعد سحب القرعة أمس الأربعاء، بينما يلعب تشيلسي مع برايتون.

وستقام مباراة قمة لندنية أخرى عندما ينتقل أرسنال إلى برنتفورد.