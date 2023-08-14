تشيلسي يتعاقد مع كايسيدو في صفقة قياسية بريطانية

حطم تشيلسي الرقم القياسي لسوق الانتقالات في بريطانيا للمرة الثانية خلال عام بعد الإعلان عن التعاقد مع لاعب وسط الإكوادور موزيس كايسيدو قادما من برايتون آند هوف ألبيون لمدة ثماني سنوات اليوم الاثنين.

ولم يكشف النادي عن التفاصيل المالية لكن وسائل إعلام بريطانية قالت إن تشيلسي سيدفع 115 مليون جنيه إسترليني (145.96 مليون دولار) متجاوزا الرقم القياسي السابق البالغ 106 ملايين جنيه إسترليني الذي دفعه النادي اللندني للتعاقد مع لاعب الوسط الأرجنتيني إنزو فرنانديز من بنفيكا في يناير كانون الثاني الماضي.

واضطر تشيلسي لرفع قيمة عرضه عدة مرات لكنه توصل لاتفاق مفاجئ مع كايسيدو رغم اتفاق منافسه ليفربول مع برايتون أيضا مقابل 111 مليون جنيه استرليني.

وتتبقى أربع سنوات في عقد كايسيدو (21 عاما) مع برايتون لكنه أبلغ ناديه برغبته في الرحيل إلى ستامفورد بريدج بدلا من آنفيلد.

وانضم اللاعب الإكوادوري إلى برايتون في فبراير شباط 2021 مقابل 4.5 مليون جنيه استرليني (5.71 مليون دولار) وأعير إلى بيرشوت البلجيكي في أغسطس آب بنفس العام.

واستعاده برايتون في يناير كانون الثاني 2022 بعد 14 مباراة في بلجيكا. وتحت قيادة المدرب روبرتو دي تسيربي تألق كايسيدو في خط الوسط بالموسم الماضي.

ويتطلع تشيلسي لتعزيز خياراته بالهجوم مع المدرب الجديد ماوريسيو بوكيتينو بعد المعاناة من إصابات ورحيل لاعبين بارزين مثل كاي هافرتز وكريستيان بوليسيك إلى أرسنال وميلان.

كما سيغيب المهاجم الفرنسي الجديد كريستوفر نكونكو، المنضم مقابل 60 مليون جنيه استرليني (76.16 مليون دولار)، لفترة طويلة بعد خضوعه لجراحة بالركبة.

وبدأ تشيلسي، الذي احتل المركز 12 في الموسم الماضي، مشواره في الدوري بتعادل على أرضه 1-1 مع ليفربول أمس الأحد.