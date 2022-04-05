تصريحات مثيرة للرجل الأكثر رعبًا في العالم عن “هالك” الإيراني.. “كان صغيراً”!!

للمرة الثاني، أُعلن عن إلغاء النزال المنتظر بين مارتين فورد، لاعب كمال الأجسام الملقب بـ”الرجل الأكثر رعبًا في العالم”، وبين سجاد غريبي، المعروف باسم “هالك الإيراني”، الذي كان مقرراً عقده يوم السبت 2 أبريل (نيسان).

وأعلن فورد في رسالة بالفيديو، إلغاء النزال، ولم يذكر سبب إلغاء المسابقة، وقال إن السباق أرجئ لأسباب “خارجة عن إرادته”.

وكتب الناشط الإيراني رضا منصوريان على صفحته في “تويتر”: “منذ فترة قال مارتن فورد عن سجاد غريبي: لم يكن ما تخيلته، لقد خدع العالم باستخدام برنامج فوتوشوب، إن رؤيته عن قرب ليست مثيرة للإعجاب مثل رؤية صوره، كلمة الحق محبطة، كان صغيرًا”.

وأعرب فورد عن أسفه لأنه بعد كل هذا الوقت من “التدريب” لتحقيق “اللياقة البدنية المناسبة”، فإن المعركة ضد سجاد غريبي “لا وجود لها”.

وسجاد غريبي، بطل رفع الأثقال في إيران، من مواليد 1991 ويعرف باسم “هالك الإيراني” لأن جسده يشبه “هيكل” الشخصية الخيالية للبطل الخارق.

ولطالما أثيرت قصة مباراة غريبي وفورد، الذي يُدعى “الرجل الأكثر رعبًا في العالم”، في وسائل الإعلام الافتراضية، وتم نشر مقاطع فيديو لهما وهما يهتفان ضد بعضهما البعض.

يذكر أن سجاد غريبي، الذي وُصف من قبل وسائل الإعلام التابعة للحرس الثوري، ومنها “فارس” و”نادي الصحافيين الشباب”، كـ”شخص أراد الانضمام إلى مجموعة جنود قاسم سليماني، القائد السابق لفيلق القدس، والذهاب إلى سوريا لقتال داعش”؛ تعرض لانتقاد العديد من مستخدمي الفضاء الإلكتروني الناطقين باللغة الفارسية.

وأثار سقوط سجاد غريبي في إحدى المباريات التدريبية ضد مارتن فورد ردود فعل على الشبكات الافتراضية، واعتبر المستخدمون هذه الحادثة رمزًا لواقع النظام الإيراني، على الرغم من كثرة التباهي والتفاخر.

كما أعرب مارتن فورد عن دهشته بعد هذه الحادثة من قيام سجاد غريبي بالتلاعب بصوره، من خلال الفوتوشوب، ونشرها على “إنستغرام” وخداع المستخدمين، حسب قوله.