السبت 2 ذو الحجة 1443 ﻫ - 2 يوليو 2022 |
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تصفيات كأس العالم.. فوز ثمين منتخب لبنان بكرة السلة على الأردن

منذ 43 دقيقة
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حقق ​منتخب لبنان​ لكرة السلة فوزاً ثميناً على المنتخب الأردني بنتيجة 89 – 70 ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم، في مباراة أبدع فيها المنتخب الوطني خصوصا في الكوارتر الثاني.

واشتعلت وسائل التواصل الإجتماعي بصور المنتخب الوطني اللبناني بعد الفوز، إذ أنه بذلك يقترب من التأهل لكأس العالم لكرة السلة.

وكان منتخب لبنان قد أنهى تدريباته المكثفة على ملعب “مجمّع نهاد نوفل” في ذوق مكايل الذي يحتضن المواجهة الثالثة بين المنتخبين هذا العام، حيث فاز “رجال الارز” في شباط – فبراير الفائت في بطولة العرب في دبي (64-52) قبل أن يُحرز اللقب، ثم فاز “النشامى” في “النافذة الثانية” من تصفيات كأس العالم (74-63).

وينص نظام التصفيات على تأهل المنتخبات التي تحتل المراكز الثلاثة الأولى في المجموعات الآسيوية الأربع الى الدور الثاني، ما يعني ضمان لبنان والأردن والسعودية التأهل الى الدور الحاسم، حيث تضمهم مجموعة مع كل من نيوزيلندا والفيليبين (المتأهلة أصلاً لأنها احدى الدول المضيفة للمونديال).

ويواجه منتخب لبنان كل من نيوزيلندا والفيليبين والهند (ذهاباً واياباً) في “النافذة الرابعة” (آب – اغسطس 2022) و”النافذة الخامسة” (تشرين الثاني – نوفمبر 2022) و”النافذة السادسة” والأخيرة (شباط – فبراير 2023).

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