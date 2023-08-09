تطور مفاجئ.. ريال مدريد يغير موقفه من صفقة مبابي

يسعى باريس سان جيرمان، للاستفادة من نجمه كيليان مبابي ماليًا قبل مغادرته مجانًا الصيف المقبل، خاصة مع قراره عدم تمديد عقده حتى صيف عام 2025.

ووفقًا لموقع “سبورت زون” العالمي، الثلاثاء، فإن ريال مدريد على وشك التوصل إلى اتفاق مع كيليان مبابي لضمه من باريس سان جيرمان هذا الصيف، حيث يريد النادي الملكي من اللاعب الفرنسي أن يقول علنًا إنه يريد الرحيل، لأن هذه الخطوة ستجعل العملية أسهل بكثير.

وأشار إلى أن نادي العاصمة الإسبانية ريال مدريد، اتفق مع كيليان مبابي على وصوله في عام 2024 مجانًا، لكن رحيل كريم بنزيما للاتحاد جعل اللوس بلانكوس يتحرك من أجل حسم الصفقة هذا الصيف.

أرقام مبابي مع باريس سان جيرمان

ولعب مبابي لباريس سان جيرمان 260 مباراة في مختلف البطولات منذ صيف 2018، سجل خلالها 212 هدفًا، وتوج بـ4 بطولات للدوري الفرنسي، كما فاز بكأس فرنسا مرتين، وحصل على السوبر الفرنسي في 3 مناسبات.

كما توج مبابي بلقب كأس الرابطة مرة واحدة، بينما سجلت فترته السابقة بطولتين كبيرتين مع المنتخب بعد التتوج بكأس العالم 2018، ودوري الأمم الأوروبية 2021.