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تغريدتان وداعيتان لرحمة رياض.. "ليلة ألم وحزن شديد"

منذ 3 دقائق
رحمة رياض

رحمة رياض

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ودّعت الفنانة العراقية رحمة رياض الشاعر الراحل كريم العراقي عبر تطبيق X بالقول “وداعًا يا عراقي يا كريم… عندما رأيتك آخر مرة كنت مبتسمًا رغم التعب ومتفائلًا رغم الألم! لقد أرهقك المرض واتعب وجهك وابتسامتك…شكرًا لأنك لم تبخل عليّ برؤية وجهك ووداعه قبل الرحيل، سوف تبقى في ذاكرتي دائمًا آخر كلماتك لي”.

ودوّنت رحمة رياض تغريدة حزينة ثانية نعت فيها أبرز قامات الفن العراقي الأصيل ياس خضر قائلة: “وداعًا صوت الأرض ياس خضر. ليلة ألم وحزن شديد على العراق خسرنا فيها إرثاً فنياً لا يعوض… ستبقى ذكراك خالدة لا تموت، رحمك الله وأسكنك فسيح جناته”.

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