تغريم نجم كرة القدم البرازيلي نيمار "3.5 مليون دولار"!

قالت السلطات البرازيلية (الاثنين 3-7-2023) إن نجم كرة القدم نيمار تم تغريمه 16 مليون ريال برازيلي (3.33 مليون دولار) لانتهاكه القواعد البيئية أثناء بناء قصره الساحلي في جنوب شرق البرازيل.

وانتهك المشروع الفاخر القواعد المتعلقة باستخدام وحركة مصادر المياه العذبة والصخور والرمال، حسبما قالت السلطات المحلية لأول مرة أواخر الشهر الماضي وأكدت ذلك مجدداً يوم الاثنين.

ورفض متحدث باسم نيمار التعليق على الأمر.

يقع مقر إقامة نيمار في بلدة مانغاراتيبا على الساحل الجنوبي لولاية ريو دي جانيرو البرازيلية.

وقالت هيئة البيئة في مانغاراتيبا في بيان يوم الاثنين إن مخالفات بيئية حدثت “أثناء بناء بحيرة اصطناعية في القصر”.

إلى جانب الغرامة، سيتم التحقيق في القضية من قبل مكتب المدعي العام المحلي والشرطة المدنية بالولاية ومكتب حماية البيئة من بين هيئات مراقبة البيئة الأخرى.