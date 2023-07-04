الثلاثاء 16 ذو الحجة 1444 ﻫ - 4 يوليو 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تغريم نجم كرة القدم البرازيلي نيمار "3.5 مليون دولار"!

منذ 31 ثانية

FILE PHOTO: Soccer Football - Paris St Germain Training - Parc des Princes, Paris, France - May 24, 2023 Paris St Germain's Neymar during training REUTERS/Benoit Tessier/File Photo

A A A
طباعة المقال

قالت السلطات البرازيلية (الاثنين 3-7-2023) إن نجم كرة القدم نيمار تم تغريمه 16 مليون ريال برازيلي (3.33 مليون دولار) لانتهاكه القواعد البيئية أثناء بناء قصره الساحلي في جنوب شرق البرازيل.

وانتهك المشروع الفاخر القواعد المتعلقة باستخدام وحركة مصادر المياه العذبة والصخور والرمال، حسبما  قالت السلطات المحلية لأول مرة أواخر الشهر الماضي وأكدت ذلك مجدداً يوم الاثنين.

ورفض متحدث باسم نيمار التعليق على الأمر.

يقع مقر إقامة نيمار في بلدة مانغاراتيبا على الساحل الجنوبي لولاية ريو دي جانيرو البرازيلية.

وقالت هيئة البيئة في مانغاراتيبا في بيان يوم الاثنين إن مخالفات بيئية حدثت “أثناء بناء بحيرة اصطناعية في القصر”.

إلى جانب الغرامة، سيتم التحقيق في القضية من قبل مكتب المدعي العام المحلي والشرطة المدنية بالولاية ومكتب حماية البيئة من بين هيئات مراقبة البيئة الأخرى.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من منوعات

نادي اتحاد جدة
بعد بنزيمة.. نجم برتغالي ينتقل إلى الاتحاد السعودي
روسيا
محكمة روسية ترفض الاستئناف في قضية رجل رسمت ابنته صورة مناهضة للحرب
تنس- تعبيرية
مشاركة فينوس في ويمبلدون للمرة 24.. اليكم التفاصيل

الأكثر قراءة

الليرة اللبنانية والدولار الأميركي
انخفاض متسارع لدولار السوق السوداء أمام الليرة اللبنانية
رجل الأعمال الأمريكي دانيال بينيا
فيديو.. "رجل الترليون دولار" يفاجئ الحاضرين بحديثه عن مستقبل السعودية
غارات إسرائيلية على سوريا
تفاصيل هامة عن سبب الضربة الإسرائيلية الثانية على سوريا.. ما علاقة الخبراء الروس!؟