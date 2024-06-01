السبت 24 ذو القعدة 1445 ﻫ - 1 يونيو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تفاصيل جديدة عن "سفاح النساء" في مصر وفيديوهات تظهر الجرائم

منذ 26 دقيقة
كريم.م.م الملقب سفاح النساء

كريم.م.م الملقب سفاح النساء

A A A
طباعة المقال

تتوالى المفاجآت حول جرائم ما يسمى بـ”سفاح النساء” بمصر “كريم سليم” تتوالى حيث ظهرت معلومات جديدة بخصوص الواقعة.

وحسب ما ذكر موقع “مصراوي” فإن أقوال المتهم حول مصير ضحاياه وأعدادهن تضاربت نتيجة تناوله المواد المخدرة خلال تنفيذ جرائمه، خاصة مادتي “كريستال ماس” و”الآيس”.

وظهرت 11 فتاة بمقاطع الفيديو التي كانت بحوزة السفاح ويجري حالياً البحث والتحري حول مصيرهن سواء كن مازالن على قيد الحياة أو تم قتلهن.

واعترف المتهم أمام جهات التحقيق بأنه تخلص من إحدى ضحاياه التي ظهرت في مقاطع الفيديو وتحمل رقم “7” في كشف أسماء الفتيات في الفيديوهات، كما اعترف أنه دفن جثتها على طريق الإسماعيلية.

حملت منه
وكشفت التحريات مفاجأة وهي أنه وعقب التواصل مع أسرة تلك الفتاة تبين أنها ما زالت على قيد الحياة، لكنها حملت منه. ثم تم التأكد من أن المتهم لا يتذكر مصيرها الفعلي نتيجة تعاطيه المواد المخدرة.

وأكد مصدر مطلع أنه يجري البحث والتحري حول الجثث مجهولة الهوية التي عثر عليها خلال العامين الماضيين منذ بدء سفاح التجمع ارتكاب جرائمه.

وكانت النيابة قد كشفت في بيان رسمي تفاصيل جرائم سفاح التجمع، وقالت في بيان رسمي، إنها تلقت في 16 مايو الماضي إخطاراً بالعثور على جثمان لسيدة مجهولة ملقى بطريق 30 يونيو بدائرة محافظة بورسعيد، مضيفة أنها انتقلت لمسرح الجريمة لمعاينته ومناظرة الجثمان، وصولًا لتحديد هوية صاحبته.

وأضافت أنها تمكنت من ربط القاتل بضحيتين أخريين، وبمواجهته اعترف بقتلها بنفس الطريقة.

    المصدر :
  • العربية

المزيد من منوعات

كلاب ضالة- تعبيرية
تصاعد التوترات في تركيا بسبب أعداد الكلاب الضالة.. هل تتكرر مجزرة 1910؟
المسرح الليبي
ضمن الكواليس.. حالة المسرح الليبي ورحلة البحث عن الدعم والاستمرارية
بشكل رسمي.. طلاق نيللي كريم وهشام عاشور

الأكثر قراءة

الليرة اللبنانية والدولار الأميركي
أرقام لم يشهدها لبنان من قبل.. التحويلات المالية تتجاوز الـ 20 مليار دولار
المبعوث الأميركي الخاص إلى لبنان آموس هوكشتاين
حزمة اقتصادية وكهرباء 12 ساعة.. هوكشتاين يكشف تفاصيل الاتفاق المرتقب بين لبنان وإسرائيل
بشار الأسد بجانب رئيس النظام السابق حافظ الاسد
ماهر الأسد غاضب.. إيران انتزعت هيبتنا