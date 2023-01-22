تفاصيل حالة إليسا الصحية بعد إجراء عملية جراحية

تحدثت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم عن الحالة الصحية لمواطنتها النجمة إليسا، بعدما خضعت مؤخرًا لعملية جراحية في يدها.

وقالت نانسي، خلال لقاء مع برنامج “et بالعربي” إنها “تواصلت مع إليسا وهي بحالة صحية جيدة، وإن شاء الله ترجع لنا بألف سلامة، نحن مفتقدينها”.

وكانت إليسا قد أعلنت قبل أيام، عبر حسابها بموقع تويتر، عن خضوعها لعملية جراحية في يدها، كاشفة أنها ليست خطيرة. وكتبت: “أنا في رحلة سريعة لإجراء عملية صغيرة وسهلة في يدي، لا داعي للقلق، أحبكم وشكرا على السؤال”.

وظهرت إليسا على مدار الأشهر القليلة الماضية وهي تضع رباطا حول يدها اليمنى، وعند السؤال حول السبب، أكدت أنها جُرحت فيه.

في عام 2018، أصيبت النجمة اللبنانية إليسا بسرطان الثدي، وتكتمت الخبر، ولكنها لم تفقد الأمل في الشفاء، وبعد عامين من العلاج، كشفت حقيقة الأزمة الصحية التي تعرضت لها، وقالت إنها بعد علاج طويل هزمت السرطان. وتعبيرا عن فرحتها طرحت أغنية بعنوان “إلى كل اللي بيحبوني”.

وعلى الصعيد الفني، طرحت إليسا أولى أغانيها في عام 2023، بعنوان “ما تندم على شي”، وهي الأغنية الدعائية لمسلسل “الثمن” الذي يعرض حاليًا على شبكة قنوات mbc1.

كما شاركت إليسا في حفل “تريو نايت” الذي جمع نجوم الطرب العربي بالعاصمة السعودية الرياض، ليلة رأس السنة الميلادية 2023، وقد أنهت وصلة رقص خلافات استمرت 5 سنوات، بين إليسا والسورية أصالة.

واحتضنت إليسا أصالة أمام الكاميرات وأجريا لقاءات تلفزيونية، حيث قالت إليسا: “كانت مزعلاني شوية وبما أن اليوم رأس السنة فالمسامح كريم”، بينما ردّت أصالة: “أنا بعتذر لهذه البنت، إليسا حبيبتي وأنا وهي شبه بعض”.

والنجمة إليسا من 27 أكتوبر/ تشرين الأول 1972، واسمها الحقيقي إليسار زكريا خوري، وقد ولدت لأب لبناني وأم سورية، وكشفت عن حبها للغناء في مرحلة الطفولة، إذ شاركت في الحفلات المدرسية، واستطاعت أن تلفت إليها الأنظار بسهولة.