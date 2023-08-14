تفاصيل مرعبة في قضيّة "طفل العراق".. حشرت ملحًا في عيونه وعذبته حتى الموت

لا تزال قضية الطفل موسى ولاء، الذي قضى تعذيبًا على يد زوجة أبيه عذراء الجنابي، تثير عاصفة من الجدل والغضب في الشارع العراقي. فقد تداول العديد من الناشطين على مواقع التواصل خبرًا مفاده أنّ القضاء أصدر حكمًا بالإعدام بحقّ المتهمة، فضلًا عن السجن المؤبد للوالد.

وراح العديد من المغردين يهلّلون لهذا الحكم الذي انتقم لدماء الطفل البريء.

إلا أنّ هذا الحكم لم يصدر أصلًا.

فقد أكد محامي والدة الطفل (أمه البيولوجية)، محمد الكناني، بفيديو نشر على تويتر أنّ أيّ حكم لم يصدر بعد في تلك القضية حتى الآن.

وأوضح أنّ مراحل التحقيق كافة انتهت، بانتظار أن تحال الدعوى إلى محكمة الجنايات العليا لإجراء المحاكمة.

وكانت زوجة الأب اعترفت سابقًا بضرب الصغير البالغ من العمر 7 سنوات حتى الموت.

ونشرت مديرية مكافحة إجرام بغداد مطلع الشهر الحالي (آب/ أغسطس) تفاصيل جديدة عن الجريمة المروعة التي هزت العاصمة بغداد في تموز/ يوليو.

ففي مقطع مصور بثته، أقرّت زوجة الأب القاتلة، بأنها عذبت الطفل إلى أن فارق الحياة، في منطقة الخطيب التابعة لمدينة الشعلة في بغداد. وقالت حينها: “ضربته مرات كثيرة لا يمكن عدها، وكان يناديني ماما. ودفعته بالقوة وسقط على نافذة زجاج، فتكسرت من قوة الضربة”.

كما روى أحمد، شقيق الضحية، تفاصيل مرعبة كان شاهدًا عليها، مؤكدًا أنّ الجنابي حشرت الملح في عيون أخيه، ووضعت يديه على الفرن، كما كانت تضربه دائمًا بالسكين على رأسه وجسده.

بل أكثر من ذلك، أكد أنّ زوجة أبيه وبعد أن لفظ آخر أنفاسه، اعتبرت أنّه “يمثل ويكذب” وتركته ساعات على حاله!