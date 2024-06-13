تقنيات رقمية "مذهلة" للحجاج.. تعرف عليها

يستعد الملايين من حجاج بيت الله الحرام للصول إلى مكة المكرمة، خلال موسم الحج، وفي عصرنا هذا، يتطلب هذا الأمر حلولا وخدمات رقمية مبتكرة.

وانطلاقا من هذه المتطلبات، واصلت مجموعة stc رفع جاهزيتها استعدادا لخدمة الأعداد المليونية من الحجاج خلال موسم الحج، عبر تقديم مجموعة متكاملة من الحلول والخدمات الرقمية المبتكرة التي تضمن أعلى مستويات الجودة لتسهيل أداء الشعائر بكل انسيابية ويسر.

وتشكل الحلول الرقمية التي تقدمها المجموعة جزءا أساسيا من مواكبة التطورات الحديثة التي تسهم في تحقيق النمو المستدام في منظومة خدمة ضيوف الرحمن.

وتسعى المجموعة من خلال تطوير المنتجات المبتكرة واعتماد تقنيات اتصال بمعايير عالمية لتقديم تجربة رقمية سلسلة للحجاج.

خطة متكاملة

خطة stc لتسهيل مشاعر الحج، تعود إلى قبل أشهر، وتحديدا في شهر رمضان، عندما نظّمت stc خطة شاملة لدراسة حركة المكالمات والبيانات خلال رمضان، وقامت بتحليل مؤشرات الأداء، والهدف تفعيل وتوصيل الخدمات الهاتفية وخدمات البيانات قبل وأثناء موسم الحج.

كما شملت الخطة فحص حالة عناصر الشبكة وتنفيذ أعمال الصيانة الوقائية، وإجراء الاختبارات اللازمة للتحقق من الحالة التشغيلية لعناصر الشبكة وتحليل مسار الحركة الهاتفية وحركة تدفق البيانات، ووضع الخطط الاحترازية المناسبة.

خدمات المجموعة

وفي إطار مساعيها لتعزيز التجربة الروحية لزوار بيت الله الحرام، عملت المجموعة على زيادة عدد الخدمات المقدمة.

عززت المجموعة شبكتها بتركيب أكثر من 1200 موقع يدعم شبكة الجيل الخامس 5G.

تركيب ما يزيد عن 1900 نقطة نفاذ لشبكة الواي فاي.

أكثر من 3000 موقع لشبكة الحلول الداخلية بهدف تيسير التواصل بين الحجاج وأسرهم.

تم إنشاء أكثر من 300 شبكة داخل المباني لدعم وتوفير خدمات البيانات لحجاج بيت الله الحرام.

زيادة الطاقة الاستيعابية لحركة مرور المكالمات الدولية بنسبة 100 بالمئة.

كما خصصت stc فريق عمل مستقل يضم أكثر من ألف تقني من مختلف التخصصات للعمل في الميدان ومراكز التحكم.

أكثر من 470 وسيلة مواصلات للطوارئ مجهزة بالكامل بأحدث المعدات.

وضعت المجموعة أكثر من 85 مركز مراقبة وصيانة موزعة في المشاعر المقدسة.

قامت باعتماد خطة لإعادة نشر المواقع المتنقلة بما يتوافق مع حركة الحجاج وساعات الذروة.

توفير أكثر من 200 عربة ودراجة نارية لضمان سرعة الاستجابة.

أكثر من 70 عربة اتصال متنقلة لتوفير أفضل مستويات التغطية وجودة الاتصال.

ولضمان أعلى مستويات الجودة المقدمة للحجاج، قامت المجموعة بتطبيق التقنيات المتطورة مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات للتحقق من الجاهزية والاستعداد لموسم الحج، إضافة إلى تجهيز أنظمة مراقبة الشبكة بخاصية الإشعار التلقائي في حال حدوث أي عطل لأي خدمة، مع إمكانية فتح البلاغات بشكل آلي، والمراقبة اللحظية لأداء الشبكة وعناصرها.

وتهدف هذه الجهود المتكاملة إلى تعزيز جودة خدمات الاتصال والإنترنت المقدمة للحجاج، بما يتماشى مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن ضمن رؤية السعودية 2030، بهدف إثراء تجربة الحجاج وضمان راحتهم أثناء أداء المناسك.