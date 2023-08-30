تكريم بيونسيه بمنصب عمدة فخرية لمدينة "سانتا كلارا"

تكريماً لمسيرتها الفنية، قرر مجلس مدينة سانتا كلارا في ولاية كاليفورنيا الأميركية تكريم الفنانة العالمية بيونسيه بمنحها لقب عمدة فخرية للمدينة.

وذكرت المتحدثة باسم مجلس مدينة سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا الأميركية ميشيل تمبلتون، في بيان، نشرته مجلة “بيبول” أنه سيتم تسليمها “كوين بي” مفتاح المدينة خلال محطتها المقبلة، ضمن جولتها الغنائية “عصر النهضة”، اليوم الأربعاء، على ملعب “ليفي” بوسط المدينة.

في السياق، أفاد مصدر مطلع أن مجلس مدينة سانتا كلارا صوّت مساء، أمس الثلاثاء، لمنح اللقب الفخري من عمدة المدينة ليزا غيلمور إلى النجمة، وحقق الاقتراح موافقة حاسمة وبالإجماع.

وكشفت تمبلتون أن مدينة سانتا كلارا متحمسة لزيارة بيونسيه المرتقبة إلى ملعب ليفي الشهير، مؤكدة أن حفلة النجمة ستجلب بالتأكيد قدراً كبيراً من الطاقة والفرح بين سكان المدينة.

أوضحت المجلة أن بيان تكريم مغنية “Break My Soul” سلط الضوء على التأثير الثقافي الهائل لبيونسيه على جيل الشباب، باعتبارها واحدة من أكثر الشخصيات التي تركت بصمة في الثقافة الشعبية.