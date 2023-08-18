تمريرة حاسمة.. كين يتألق في مباراته الأولى بالدوري الألماني

سجل هاري كين المنضم في صفقة قياسية إلى بايرن ميونيخ هدفا وصنع آخر ليقود حامل اللقب للفوز 4-صفر على فيردر بريمن في بداية مظفرة لموسم دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم الجمعة.

وأحرز كين قائد إنجلترا، الذي انتقل إلى بايرن الأسبوع الماضي مقابل 100 مليون يورو (108.68 مليون دولار) في أغلى صفقة بتاريخ الدوري الألماني لحل المشاكل الهجومية للبطل، الهدف الثاني في الدقيقة 74 بعد أن منح ليروي ساني تمريرة حاسمة ليفتتح التسجيل بالدقيقة الرابعة.

وأضاف ساني هدفا آخر في الدقيقة 90 وأكمل ماتيس تيل الرباعية في الوقت بدل الضائع.

وتعرض بايرن لهزيمة قاسية 3-صفر بملعبه من رازن بال شبورت لايبزيج في كأس السوبر الألمانية الأسبوع الماضي حين شارك كين بديلا في الشوط الثاني عقب انتقاله من توتنهام هوتسبير.