تهانينا لك.. بايدن يتغزل بميسي بعد فوزه بكأس العالم

قدم الرئيس الأمريكي جو بايدن، التهنئة للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعد قيادته المنتخب للفوز بكأس العالم لكرة القدم، على حساب فرنسا.

وفي تهنئة لرئيس الأرجنتين ألبرتو فرنانديز على حسابه بموقع “تويتر”، كتب بايدن تغريدة، قال فيها: “تهانينا لك يا ألبرتو، ولكل أرجنتيني على النصر الذي حققه يوم أمس بشق الأنفس واستحقه”.

وبشكل خاص عبر بايدن عن إعجابه ببراعة ميسي قائد وهداف منتخب الأرجنتين، الذي أعاد لراقصي التانغو البهجة محققا النجمة الثالثة، وكتب في التغريدة نفسها: “أتعلم، أعتقد أن رجل ميسي قد يكون له مستقبل”، وأتبع ذلك برمز يعني “غمزة”.

وأظهر الرئيس الأمريكي مؤخرا اهتماماً خاصاً بكرة القدم في كأس العالم التي أقيمت في قطر؛ فمع مؤازرة منتخب بلاده في النهائيات، كان حريصا على إبراز ولعه بكرة القدم، وبعث عدة رسائل للمنتخب الأمريكي، كما نشر صورة عبر حسابه على تويتر، وهو يتابع مباراة المغرب وكرواتيا في نصف النهائي، رفقة عدد من القادة الأفارقة المشاركين في القمة الأفرو-أمريكية، بحضور رئيس الحكومة المغربية عبدالعزيز أخنوش.

واليوم الثلاثاء، وصل المنتخب الأرجنتيني بقيادة ميسي إلى بوينس آيرس، حيث ستشهد البلاد احتفالا جنونيا بتحقيق اللاعبين الفوز الثالث بكأس العالم، والأول منذ عام 1986، حين نشر اللاعب الراحل دييغو آرماندو مارادونا، النجمة الثانية لبلاه في البطولة الأهم في كرة القدم.