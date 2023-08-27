الأحد 11 صفر 1445 ﻫ - 27 أغسطس 2023 |
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توتنهام يخطط للتعاقد مع حبيس دكة الاتحاد السعودي

منذ 55 دقيقة
فيليبي جوتا وبنزيما

فيليبي جوتا وبنزيما

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يبدو أن صفقات انتقال اللاعبين للدوري السعودي لن تقف عند حد معين، سواء للاعبين القادمين أو حتى المغادرين.

ويستمر الحديث بشأن مستقبل نجم نادي الاتحاد، فيليبي جوتا، الذي بات خارج حسابات المدير الفني البرتغالي نونو سانتو.

وأشارت الأنباء الأخيرة إلى أن اللاعب لم ينسجم بشكل جيد مع المجموعة وأن الإدارة تفكر في التخلي عنه قبل نهاية سوق الانتقالات الصيفي.

ويهتم الاتفاق والتعاون من جانب أندية روشن، بالحصول على خدمات اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

توتنهام يريد ضم جوتا من الاتحاد

أكدت صحيفة “ذا صن” البريطانية، أن الأسترالي أنجي بوستيكوجلو، مدرب توتنهام الإنجليزي، يريد ضم البرتغالي جوتا من الاتحاد.

وأكدت أن جوتا يتدرب مع الاتحاد، لكن مهمته في النادي قد تنتهي قريبًا، سواء بالانتقال إلى الاتفاق أو توتنهام.

وانتقل نجم سلتيك السابق إلى الاتحاد هذا الصيف في صفقة مالية ضخمة بقيمة 25 مليون جنيه إسترليني لنادي الاتحاد.

وقع جوتا، البالغ من العمر 24 عامًا، عقدًا بقيمة مذهلة تبلغ 200 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، ولكن في غضون أسابيع يريد العميد التخلص منه.

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