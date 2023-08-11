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توجيه تهمة الاغتصاب لمهاجم نادي موناكو

منذ 7 دقائق
وسام بن يدر

وسام بن يدر

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وجهت لمهاجم نادي موناكو وسام بن يدر، تهم “الاغتصاب، محاولة الاغتصاب والاعتداء الجنسي” على خلفية ارتكابات مزعومة حصلت الشهر الماضي.

وأكد المدعي العام في نيس كزافييه بونوم، خلال تموز الماضي “وجود مزاعم اغتصاب من ضحيتين تجاه شخصين”.

وحسب إذاعة “فرانس أنفو”، اتهمت امرأتان، تبلغان من العمر 19 و20 عاما، بن يدر، الفرنسي الجنسية والتونسي الأصل، وشقيقه الأصغر “بإرغامهما على ممارسة الجنس” بعد قضاء ليلة سويا.

ووجهت لشقيق بن يدر نفس التهم اليوم الجمعة.

وشارك بن يدر، البالغ من العمر 32 عاما، آخر مرة مع منتخب فرنسا في حزيران 2022. وكان حاضرا الجمعة في تدريبات موناكو استعدادا لمباراته الأولى في الدوري الفرنسي بعد غد الأحد ضد كليرمون.

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