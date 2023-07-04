توم كروز يحتفل بيوم ميلاده الـ 61 على السجادة الحمراء

وافق يوم أمس، 3 حزيران، يوم ميلاد النجم العالمي توم كروز، حيث أكمل عامه الـ 61. ولتوثيق ذكرى ميلاده، قرر النجم الاحتفال خلال العرض الأول لفيلم Mission Impossible – Dead Reckoning في سيدني ليلة الإثنين.

وصل كروز إلى العرض الأول قبل ساعتين، ليلتقي ويلتقط الصور مع كل معجب. وقد قوبل نجم هوليوود -الذي بدا أنيقاً في بدلة سوداء بالكامل، مصممة جيداً لتتناسب مع هيكله العضلي، بالعديد من المعجبين الذين يحملون ملصقات يتمنون له يوم ميلاد سعيد، وهو يسير على السجادة الحمراء. ثم قام الممثل بالوقوف بجانب النجوم المشاركين معه في العمل قبل مشاهدة عرض للألعاب النارية تحت عنوان Mission Impossible فوق دارلينج هاربور Darling Harbour.

بعد المشي على السجادة الحمراء، فاجأ المخرج كريستوفر ماكواري توم بكعكة يوم ميلاده. وقام النجم المشارك سيمون بيغ بإظهار الكعكة، التي كانت عبارة عن مربع أسود كبير بعنوان الفيلم ودراجة نارية تتساقط على أحد جوانب الكعكة.

وانتقل توم إلى “إنستغرام” و”تويتر”، لمشاركة سلسلة من الصور من الاحتفال، وكتب: “كان من الرائع قضاء يوم ميلادي مع المعجبين اليوم. شكراً على حضوركم العرض الأول!”.