تونس ترشح "بنات ألفة" لجائزة الأوسكار

أعلن المركز الوطني للسينما والصورة في تونس اختيار فيلم (بنات ألفة) للمخرجة كوثر بن هنية للمنافسة على جائزة أوسكار أفضل فيلم عالمي في الدورة السادسة والتسعين للجائزة الفنية الأشهر عالميا.

وتستطيع كل دولة ترشيح فيلم واحد لتمثيلها كل عام في الجائزة المخصصة للأفلام المنتجة خارج الولايات المتحدة والناطقة بغير اللغة الإنجليزية.

وقال المركز في بيان إن لجنة اختيار متخصصة من ستة أعضاء رأت أن فيلم “بنات ألفة” “يستجيب لجميع معايير الأهلية كما هو مذكور في قواعد الترشح التي نشرتها أكاديمية الأوسكار”.

وهذه هي المرة الثانية التي ترشح تونس فيلما للمخرجة كوثر بن هنية للأوسكار بعد فيلم (الرجل الذي باع ظهره) عام 2021 والذي استطاع الوصول للقائمة القصيرة لكن لم يكتب له الفوز.

وكتبت المخرجة على صفحتها الشخصية بموقع فيسبوك “فخورة جدا لأن فيلمي سيمثل تونس في جوائز الأوسكار 2024” وأضافت أن الفيلم سينافس “ضمن فئتين: جائزة أفضل فيلم عالمي وأفضل فيلم وثائقي”.

وتستقبل أكاديمية فنون وعلوم السينما الأمريكية ترشيحات الأفلام حتى منتصف نوفمبر تشرين الثاني قبل إعلان القائمة الأولية في ديسمبر كانون الأول ثم القائمة القصيرة في يناير كانون الثاني.

ويقام حفل توزيع جوائز الأوسكار في العاشر من مارس آذار 2024 بمسرح دولبي في هوليوود حيث يبث على الهواء مباشرة لملايين المشاهدين.