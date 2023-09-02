تونس ترشح "بنات ألفة" للأوسكار

أعلن المركز الوطني للسينما والصورة في تونس اختيار فيلم “بنات ألفة” للمخرجة كوثر بن هنية للمنافسة على جائزة أوسكار أفضل فيلم عالمي في الدورة السادسة والتسعين للجائزة الفنية الأشهر عالمياً.

وتستطيع كل دولة ترشيح فيلم واحد لتمثيلها كل عام في الجائزة المخصصة للأفلام المنتجة خارج الولايات المتحدة والناطقة بغير اللغة الإنجليزية.’

وقال المركز في بيان إن لجنة اختيار متخصصة من ستة أعضاء رأت أن الفيلم “يستجيب لجميع معايير الأهلية كما هو مذكور في قواعد الترشح التي نشرتها أكاديمية الأوسكار”.

وهذه هي المرة الثانية التي ترشح تونس فيلماً للمخرجة كوثر بن هنية للأوسكار بعد فيلم “الرجل الذي باع ظهره” عام 2021 والذي استطاع الوصول للقائمة القصيرة لكن لم يكتب له الفوز.

وكتبت المخرجة على صفحتها الشخصية على “فايسبوك”: “فخورة جداً لأن فيلمي سيمثل تونس في جوائز الأوسكار 2024” وأضافت أن الفيلم سينافس “ضمن فئتين: جائزة أفضل فيلم عالمي وأفضل فيلم وثائقي”.

وتستقبل أكاديمية فنون وعلوم السينما الأميركية ترشيحات الأفلام حتى منتصف تشرين الثاني قبل إعلان القائمة الأولية في كانون الأول ثم القائمة القصيرة في كانون الثاني.

ويقام حفل توزيع جوائز الأوسكار في العاشر من آذار 2024 على مسرح دولبي في هوليوود حيث يبث على الهواء مباشرة لملايين المشاهدين.