تيافو وبول وجوف يحافظون على آمال أمريكا في الفوز بلقب فلاشينج ميدوز

تأهل فرنسيس تيافو وتومي بول وكوكو جوف للدور الثالث من بطولة أمريكا المفتوحة للتنس أمس الأربعاء ليحافظوا على آمال الولايات المتحدة في فوز لاعب محلي باللقب في فلاشينج ميدوز.

وتغلب تيافو، الذي بلغ قبل النهائي العام الماضي، على سيباستيان أوفنر 6-3 و6-1 و6-4 تحت الأضواء في ملعب أرثر آش، حيث واجه المصنف العاشر مقاومة قليلة من اللاعب النمساوي والمصنف 58 في أول مواجهة بينهما.

ولم يفقد تيافو الإرسال في المباراة وحسم الفوز عندما كسر إرسال أوفنر للمرة الخامسة بعد ضربة أمامية خارج الملعب من اللاعب النمساوي.

وسيلتقي تيافو في الدور المقبل مع الفرنسي أدريان مانارينو الذي تغلب على فابيان ماروجان 3-6 و6-3 و6-4 و6-1 في وقت سابق.

وقال تيافو “ستكون مباراة صعبة لكني جاهز له”.

ولم يتوج لاعب أمريكي باللقب في فلاشينج ميدوز منذ آندي روديك قبل عقدين من الزمن بينما كانت سلون ستيفنز أخر أمريكية تفوز باللقب في 2017.

وأضاف تيافو “أنا وتيلور فريتز بين أول عشرة مصنفين على العالم وتومي يطرق الأبواب. ننمو وننضج معا ويعرف كل منا الأخر جيدا لذلك أعتقد أن التنس الأمريكي في وضع رائع.

“أتمنى مواصلة مسيرتنا في البطولة لنضع حدا للقب روديك الذي حققه في 2003”.

وحول بول تأخره بمجموعتين لأول مرة في مسيرته ليتغلب على رومان سافيولين 3-6 و2-6 و6-2 و6-4 و6-3.

وعقب انتهاء المباراة ركض المصنف 14 والقادم من نيوجيرزي نحو طفل صغير واحتضنه ومنحه قميصه وذلك بعدما سانده طوال المباراة التي استمرت أكثر من ثلاث ساعات.

وسيلتقي بول اليوم الجمعة مع الإسباني أليخاندرو ديفيدوفيتش فوكينا الذي فاز بأول مباراتين بمجموعات متتالية.

وفي منافسات السيدات، حققت جوف المصنفة السادسة في البطولة أداء مقنعا في فوزها 6-3 و6-2 على الروسية ميرا أندرييفا في معركة بين موهبتين شابتين.

واستغلت جوف، التي فازت بلقبي واشنطن وسينسناتي في استعدادها للبطولة، أربع نقاط من أصل خمس فرص للكسر وخسرت شوط إرسالها مرة واحدة في المباراة التي استغرقت 76 دقيقة.

وقالت جوف (19 عاما) إنها قررت أن تلعب بشراسة هجومية أكبر بعدما قلبت تأخرها بمجموعة لتفوز على الشابة الروسية في اللقاء الوحيد الذي جمع بينهما وجاء في بطولة فرنسا المفتوحة هذا العام.

وقالت جوف في مقابلة في الملعب “إنها من هذا النوع من اللاعبات اللاتي إذا حصلن على فرصة، فإنهن سيقمن باستغلالها وأعتقد أنني أبليت بلاء حسنا بوضعها في موقف دفاعي”.

وأضافت “لكن أعتقد أن مستقبلا رائعا في انتظار ميرا، كنت في مكانها من قبل… ستعود إلى هذا المحفل كثيرا في المستقبل”.

وكانت مباراة سهلة بالنسبة لجوف مقارنة بمواجهة الدور الأول عندما فقدت مجموعة أمام لاورا سيجموند.

وفي أول مشاركاتها بالبطولات الأربع الكبرى، وصلت أندرييفا (16 عاما) إلى الدور الثالث في فرنسا المفتوحة والدور الرابع في ويمبلدون لكن مسيرتها انتهت مبكرا في أمريكا.

وبعدما خسرت شوط إرسالها في مستهل المباراة، استعادت جوف توازنها وفازت في 12 نقطة متتالية في طريقها للتقدم 4-1 قبل أن تحسم المجموعة الأولى بفضل إرسالها القوي.

واستمر أداء جوف القوي في المجموعة الثانية وكسرت إرسال اللاعبة الروسية مرتين دون خسارة أي نقطة في هذين الشوطين لتتقدم 5-2 وحسمت المباراة على إرسالها.

وتواجه جوف في الدور المقبل البلجيكية إليسه ميرتنز المصنفة 32 والتي فازت 3-6 و7-6 و6-1 على الأمريكية دانييل كولينز في مباراة استغرقت نحو ثلاث ساعات.

وودع اللاعب الأمريكي كريستوفر يوبانكس، الذي تأهل إلى دور الثمانية في ويمبلدون، البطولة حيث خسر المصنف 28 بنتيجة 7-6 و2-6 و6-2 و7-6 أمام الفرنسي المشارك ببطاقة دعوة بنجامين بونزي.