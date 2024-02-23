تينا يموت تطلق أغنية رومانسية بعنوان "بحس فيك"

أطلقت الفنانة تينا يموت أغنية مصّورة جديدة بعنوان “بحسّ فيك” من كلماتها وألحانها، وميكس وماسترينغ وتوزيع ريان بيلوني، أما أداء الجيتار الكهربائي فمن توقيع إيلي عقل (The Brain Studio)، وبإدارة المخرج الفني مايكل جو ضاهر وتصوير ومونتاج ميلاد ضاهر “Adsshot”.

وقد أصدرت تينا الأغنية على كافة منصّات البث الرقمي، وعلى قناة “اليوتيوب” الرسمية الخاصة بها.

وطرحت تينا أغنية “بحسّ فيك” في فترة عيد الحب، إذ أنها أغنية رومانسية بامتياز تتطرق إلى الشعور الذي ينتابنا لحظة الإفتتان بشخص ما، وهو إحساس لا يمكن تفسيره أو حتى التحكّم به.

تمّ تصوير الأغنية في دبي- الإمارات العربية المتحدة، وتظهر تينا في الكليب وهي تترجم حالة المرأة المتيّمة فتحمل قلباً نابضاً يشتعل بين يديها مردّدة كلمات الأغنية قائلة: “شو هالإحساس بين كل الناس… نقيتك إنت كيانك نار وولعانة فيّي… شو هالإحساس كلّ النّاس… بتسكت أصواتن بوجودك وبفصم عن كلّ الدّنية”