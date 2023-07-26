ثنائية ميسي تقود إنتر ميامي للفوز على أتلانتا

سجل الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفين في الشوط الأول وصنع هدفا في الشوط الثاني ليقود إنتر ميامي لفوز ساحق 4-صفر على أتلانتا يونايتد ليصعد إلى مرحلة خروج المغلوب في كأس الدوري الأمريكي-المكسيكي لكرة القدم الليلة الماضية.

وبعد نزوله بديلا وتسجيله هدف الفوز في ظهوره الأول مع إنتر ميامي يوم الجمعة الماضي، لم يهدر القائد الجديد للفريق أي وقت في مشاركته الأساسية الأولى مع النادي المنافس في الدوري الأمريكي.

وتلقى النجم الأرجنتيتي الفائز بكأس العالم 2022 في قطر تمريرة طويلة من زميله السابق في برشلونة سيرجيو بوسكيتس، وبعد أن ارتطمت تسديدته بالقائم في البداية تابع ميسي الكرة في الشباك ليضع إنتر ميامي في المقدمة في الدقيقة الثامنة وسط صيحات الفرحة من جماهير الفريق صاحب الضيافة.

وأضاف ميسي الهدف الثاني في الدقيقة 22 بعد تمريرة من زميله روبرت تايلور الذي سجل ثنائية بنفسه.

وبهذا الفوز حسم إنتر ميامي صدارة مجموعته في البطولة.

وبعد التسجيل، توقف ميسي وأشار من الملعب إلى مالك الفريق ديفيد بيكام الذي كان يشاهد المباراة.

وقوبلت هذه الإيماءة بابتسامة عريضة من نجم مانشستر يونايتد السابق الذي ساعد في استقطاب ميسي للعب في الدوري الأمريكي رغم عرض سخي من السعودية.

وجاءت أفضل فرصة لأتلانتا لهز الشباك من ركلة جزاء متأخرة سددها تياجو ألمادا لكن دريك كالندر حارس إنتر ميامي حافظ على نظافة شباكه.

وتعانق ميسي ومواطنه الأرجنتيني ألمادا عندما خرج ميسي في الدقيقة 78 وتبادلا القمصان بعد المباراة.

وسجل ميسي، الحائز على الكرة الذهبية سبع مرات، هدفا من ركلة حرة رائعة في الوقت بدل الضائع خلال مباراته الأولى مع إنتر ميامي ليقوده للفوز 2-1 على كروز أزول يوم الجمعة الماضي.