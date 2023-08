ثور ضخم في سيارة على طريق سريع!

أوقفت الشرطة الأميركية رجلاً في ولاية نيبراسكا الأميركية بسبب قيادته على طريق سريع في سيارة من نوع كراون فيكتوريا مع ثورٍ ضخم كان جالساً في مقعد الراكب.

وتلقى ضباط من قسم شرطة نورفولك مكالمة صباح يوم الأربعاء للإبلاغ عن رجل يقود سيارته على الطريق السريع ومعه ثور ضخم في السيارة.

