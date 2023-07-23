جائزة المجر للفورمولا 1.. فيرستابن يهدي ريد بول الفوز الثاني عشر توالياً

فاز الهولندي ماكس فرستابن بسباق جائزة المجر الكبرى بسهولة ليمنح رد بول رقما قياسيا بانتصاره 12 على التوالي ببطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، الأحد.

واحتل البريطاني لاندو نوريس المركز الثاني مع مكلارين لكنه عبر خط النهاية متأخرا بفارق 33.731 ثانية عن فرستابن الذي حصل على نقطة إضافية بعد تحقيق أسرع لفة.

وكان الفارق بين أول مركزين هو الأكبر منذ فوز لويس هاميلتون مع مرسيدس في روسيا بفارق 53 ثانية في 2021.

وجاء سيرجيو بيريز سائق رد بول وأقرب منافسي فرستابن على اللقب في المركز الثالث بعد انطلاقه من المركز التاسع.

وبالفوز 44 في مسيرته والتاسع في 11 سباقا هذا الموسم والسابع على التوالي، عزز فرستابن صدارته للبطولة بفارق 110 نقاط عن زميله المكسيكي.

وأبلغ فرستابن فريقه بعد السباق “يا له من صاروخ (يقصد السيارة). قيادة (السيارة) كانت ممتعة، لا تصدق.

“تحقيق الفريق الفوز 12 على التوالي أمر مذهل، ما فعلناه في آخر عامين لا يُصدق وأتمنى مواصلة هذا الزخم لأطول وقت”.

ووصف فرستابن اليوم “بالمثالي” لكن ذلك قبل تحطم جائزة المركز الأول خلال الاحتفالات على منصة التتويج.

وبدأت انتصارات رد بول منذ جائزة أبوظبي الكبرى في نهاية الموسم الماضي لينفرد بالرقم القياسي متفوقا على مكلارين الذي كان حقق 11 فوزا متتاليا في 1988 مع الراحل أيرتون سينا وآلان بروست.

وكان فيراري حقق 14 فوزا على التوالي ما بين 1952 و1953 لكنه غاب عن سباق إنديانابوليس 500 والذي كان جولة في بطولة العالم في ذلك الحين.

* هاميلتون من المقدمة

اكتفى هاميلتون بطل العالم سبع مرات بالمركز الرابع بعد انطلاق سائق مرسيدس من المقدمة للمرة 104 في مسيرته والأولى منذ 2021، فيما جاء المبتدئ الأسترالي أوسكار بياستري خامسا مع مكلارين.

واحتل جورج راسل المركز السادس مع مرسيدس بعد انطلاقه من المركز 18 وخلفه سائقي فيراري شارل لوكلير وكارلوس ساينز في المركزين السابع والثامن على الترتيب.

وكان لوكلير عبر خط النهاية في المركز السادس لكنه عوقب بخمس ثوان بعد تجاوزه السرعة المحددة داخل منطقة الصيانة.

ونال سائقا أستون مارتن فرناندو ألونسو ولانس سترول المركزين التاسع والعاشر.

واقتنص فرستابن المقدمة في المنعطف الأول من هاميلتون، الذي تراجع إلى المركز الرابع خلف ثنائي مكلارين.

وبدت سيارة رد بول الذي أدخل عليها الفريق تحديثات جديدة في كوكب آخر عن بقية الفرق، حيث ابتعد فرستابن في المقدمة بفارق مريح.

وقدم بيريز أداء جيدا، وتجاوز منافسيه بشكل رائع ليعوض اخفاقه في الصعود على منصة التتويج في أربعة من آخر خمسة سباقات.

وقال كريستيان هورنر رئيس رد بول “تعافيه وتجاوزاته كانت شجاعة وسرعته كانت كبيرة. أسلوبه في التجاوز ضد كارلوس وفرناندو وبياستري واستراتيجيته في السباق. كان متألقا اليوم”.

وأضاف “سباق مثل هذا يمنحك ثقة كبيرة، بالنسبة لي فمستواه اليوم كأنه يقول ،” لا تستبعدوا اسمي من المنافسة”.

واصطدم بيير جاسلي سائق ألبين مع زميله إستيبان أوكون لينسحبا من السباق في اللفة الأولى، ويخرج الفريق المملوك لرينو خالي الوفاض للسباق الثاني على التوالي.

ودفع الصيني غوانيو تشو سائق ألفا روميو ثمن البداية البطيئة من المركز الخامس واصطدم مع يوكي تسونودا سائق ألفا تاوري مما تسبب في اصطدام ثنائي ألبين.

وتراجع الأسترالي دانييل ريكاردو، العائد لفورمولا 1 مع ألفا تاوري، من المركز 13 إلى 18 قبل إنهاء السباق في المركز الذي انطلق منه.

وعوقب تشو بخمس ثوان بعد تسببه في الحادث.