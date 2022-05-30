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جدة سويدية.. تحطم الرقم القياسي للقفز الثنائي بالمظلة

منذ 33 دقيقة
آخر تحديث: 30 - مايو - 2022 12:01 مساءً
جدة سويدية تدعى "روت لارسون" في سن الثالثة بعد المئة تقفز بالمظلة

جدة سويدية تدعى "روت لارسون" في سن الثالثة بعد المئة تقفز بالمظلة

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حطمت الجدة السويدية روت لارسون في سن الثالثة بعد المئة، الرقم القياسي العالمي لأكبر شخص سناً ينجز قفزة ثنائية بالمظلة، قائلة إنها تعتزم الاحتفال بهذا الإنجاز عبر قطع “قالب حلوى صغير”.

وقالت روت: “كان من الرائع القيام بذلك، لقد كنت أفكر في الأمر منذ فترة طويلة”، مضيفة “كل شيء سار كما هو مخطط له”.

وأنجزت لارسون القفزة في موتالا على بعد 240 كيلومترا جنوب غرب العاصمة السويدية ستوكهولم، وكان أفراد عائلتها وأصدقاؤها في استقبالها في المطار.

وهبطت الجدة وشريكها في القفزة بهدوء، بينما اندفع نحوها مساعدون حاملين إليها أداة المشي لإعانتها على النهوض، وقالت لارسون إنها تحب “الهبوط ببطء من الأعلى، أعتقد أن الأمر لطيف”.

وكان ممثل عن موسوعة جينيس للأرقام القياسية حاضراً لتسجيل القفزة، وحطمت روت لارسون البالغة من العمر 103 أعوام و 259 يوما، الرقم القياسي السابق الذي سجله شخص يبلغ 103 أعوام و 181 يوما.

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