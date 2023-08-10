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جديد "تيتان": رحلةٌ إلى الجحيم

منذ 39 دقيقة
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كشف تقرير عن اعتزام شركة الغواصة تيتان، التي انفجرت خلال رحلتها إلى السفينة الغارقة تيتانك، تنظيم رحلة إلى كوكب الزهرة، حيث سترسل خلالها 1000 شخص إلى الفضاء إلى كوكب الزهرة بحلول عام 2050 وذلك للعيش هناك.

وقال التقرير: “الشركة تستهدف وجود الـ1000 شخص على سطح كوكب الزهرة للعيش فوق سحب حمض الكبريتيك بالكوكب، ووكالة ناسا الأميركية أكدت أن الرحلة محفوفة بالأخطار”.

وأكد التقرير أن خطورة الرحلة تكمن في حرارة كوكب الزهرة الشديدة وضغط الهواء الذي يصل إلى 90 ضعف ضغط الهواء على الأرض، إضافة إلى آلاف البراكين النشطة بالزهرة وانعدام المياه السائلة به.

والمعروف عن كوكب الزهرة أن متوسط حرارته 449 درجة مئوية، بفعل الاحتباس الحراري الذي يؤدي إلى الاحترار الناتج عن كثافة الغاز الكربوني الذي يحوّل هذا الكوكب إلى جحيم لا يطاق.

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