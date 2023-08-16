حُب الأضواء.. جرس إنذار يهدد بيلينجهام في ريال مدريد!

أشارت تقارير صحفية ألمانية إلى أن لاعبي بوروسيا دورتموند كانوا سعداء ولا يزالون برحيل جود بيلينجهام إلى ريال مدريد.

الأمور ليس لها علاقة بفرص في الملعب أو ما إلى ذلك، بل إن كلها لها علاقة بسلوكيات اللاعب في المستطيل الأخضر وخارجه.

وفقًا لصحيفة “بيلد” فقد كان الدولي الإنجليزي يريد دائمًا أن يبقى هو داخل دائرة الضوء وينصب التركيز عليه، ما أثار حفيظة زملائه في العديد من المواقف.

كما أنه خلال فترته مع دورتموند كان مستاء من وجود الضوء على إرلينج هالاند أكثر من غيره، بل كان يبتز بعض المشجعين لإظهار حماسهم له أكثر من النرويجي.

الحالة المزاجية المتقلبة وسوء معاملة زملائه أيضًا كان من أهم الأشياء التي دفعتهم للسعادة بتلك الخطوة التي اتخذها بيلينجهام في مسيرته.

وأنهى بيلينغهام (19 عاما) صفقة انتقاله إلى مدريد من دورتموند الألماني، مقابل 103 ملايين يورو (112 مليون دولار) إضافة إلى أكثر من 30% من المكافآت، بموجب عقد مدته 6 سنوات.

وبدأ الدولي الإنجليزي -الذي تألق بمونديال قطر الشتاء الماضي- مسيرته في سن 16 عاما في برمنغهام سيتي الذي قرر تكريمه بسحب قميصه بعد انتقاله إلى دورتموند عام 2020 مقابل 25 مليون يورو.