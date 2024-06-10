جريمة تهز الشارع المصري.. خمسينية تقتل زوجها بمساعدة عشيقها

وسط سلسلة من الجرائم البشعة التي تهز الشارع المصري شهدت قرية كوم إشو التابعة لمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، جريمة مروعة وهي قتل زوج على يد زوجته أم أبنائه وعشيقها ودفنه في غرفة النوم.

وتلقى مأمور مركز كفر الدوار بلاغا من “ربة منزل 28 سنة”، بغياب والدها ويدعى “عيد.ع.ج 62 سنة” بالمعاش، وأضافت في بلاغها أنه خرج من المنزل بتاريخ 14/5/2024 ولم يعد ولم تشتبه في غيابه جنائيا.

وتوصلت التحريات إلى أن وراء اختفاء المتغيب جريمة قتل قامت بها زوجته “هنية. ر.ع 48 سنة” ربة منزل ونجل عمه “فايز.م.ح 54 سنة” سائق.

فلم تشفع سنوات الزواج الطوال، ولا الأبناء الـ6 للزوج القتيل، لتقدم الزوجة على قتل شريك عمرها، وأب أبنائها بدم بارد بمساعدة عشيقها، الذي هو في نفس الوقت ابن عم زوجها.

وفي اعترافاتهما أمام النيابة، أفاد العشيق أنه اتفق مع الزوجة على وضع منوم في كوب العصير الذي اعتاد الزوج على احتسائه ليلاً حتى خارت قواه وفقد وعيه.

وقال ابن عم الضحية، إنه ذهب إلى عشيقته ليستكمل معها خطة التخلص من الزوج، وقام بخنقه بواسطة “شال” المتهمة وعندما تأكد من وفاته قاما بدفنه داخل حفرة في غرفة النوم بمنزل القتيل.

وقام المتهمان بوضع خرسانة على الحفرة حتى لا تكتشف جريمتهما، ولإبعاد الشبهة عنها، ادعت الزوجة اختفاء الزوج في ظروف غامضة من المنزل.

وتمكنت النيابة من استخراج الجثة بإرشاد المتهمين وأمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة وبيان أسباب الوفاة والأداة المستخدمة، وأمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات.

وأحدثت هذه الجريمة ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر كثيرون عن صدمتهم من إقدام زوجة على قتل زوجها بعد عشرة طويلة، كما عبر آخرون عن صدمتهم في طريقة تفكير الزوجة، حيث اعتقد البعض في بداية الأمر أن الزوجة ما هي إلا صغيرة في السن تزوجت من يكبرها طمعا في مال، لا شريكة عمر ناضجة قاربت على الـ50.