جريمة تهز العالم.. اعتدى جنسيًّا على 91 طفلة!

وجّهت السلطات الأسترالية الاتهام إلى عامل رعاية أطفال سابق بالاعتداء جنسيًّا على 91 طفلة، في قضية وصفتها الشرطة بأنها “الأكثر فظاعة” بين جرائم الاستغلال الجنسي.

وقالت الشرطة إن الاعتداءات حدثت بين عامي 2007 و2022 في 10 مراكز مختلفة لرعاية الأطفال، واستهدفت حصرا “فتيات لم يصلن بعد إلى سن البلوغ وعددهن 91”.

وأضافت الشرطة أن الرجل اتهم بـ1,623 جريمة منفصلة، بينها 136 جريمة اغتصاب و110 جرائم إقامة علاقة جنسية مع طفلة أصغر من 10 سنوات.

A former childcare worker has been charged with 1623 child abuse offences against 91 children – including 136 counts of rape and 110 counts of sexual intercourse with a child under 10 – in Brisbane, Sydney and overseas between 2007 and 2022. https://t.co/fXi1uKsZvM

— AFP (@AusFedPolice) August 1, 2023