جريمة مروعة.. أم تنهي حياة طفلتيها بطريقة بشعة

استيقظ الشارع المصري اليوم على جريمة مروعة تقشعر لها الأبدان، بطلتها أم قررت ان تنهي حياة طفلتيها في مدينة بلبيس التابعة إلى محافظة الشرقية المصرية، صباح اليوم الأحد 3\9\2023، وذلك من خلال كتم أنفاسهما بواسطة فوطة، حتى لفظتا أنفاسهما الأخيرة وفارقتا الحياة.

وتعود تفاصيل الجريمة إلى أنه عندما ورد إلى الأجهزة الأمنية في محافظة الشرقية، بلاغ يفيد بوفاة صغيرتين وهما رحمة البالغة من العمر 4 سنوات، وشقيقتها حبيبة 8 سنوات، وذلك داخل منزلهما الذي يقع في بندر مدينة بلبيس.

وباشرت الأجهزة الأمنية المصرية جهودها من أجل كشف ملابسات هذه الواقعة، ومعرفة الأسباب التي أدت إلى وفاة الصغيرتين الضحايا؛ حيث تبين أن المتهمة بوفاتهما هي والدتهما التي تدعى زينب، وتبلغ من العمر 35 عامًا.

وأقدمت المتهمة التي تجردت من كافة مشاعر الأمومة على كتم أنفاس طفلتيها بواسطة فوطة، ثم حاولت أن تنهي حياتها عقب ارتكابها هذه الجريمة البشعة من خلال محاولتها قطع أحد أوردة يدها اليسرى، إلا أن هذه المحاولة باءت بالفشل ولم تتمكن من التخلص من حياتها.

وجرى نقل الأم المتهمة إلى المستشفى لتقديم الإسعافات الأولية اللازمة لها، كما تم نقل جثتي ابنتيها إلى مشرحة مستشفى بلبيس المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، التي أمرت بانتداب الطب الشرعي من أجل تشريح الجثامين لتحديد سبب الوفاة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.