جريمة مروعة.. قطّع زوجته وأكل مخها نيئاً وجعل جمجمتها منفضة سجائر

جريمة بشعة لا توصف شهدتها إحدى المدن في المكسيك، ملخصها أن رجلا قتل زوجته في 29 يونيو الماضي، وأكل مخها نيئاً وجعل من جمجمتها منفضة سجائر.

وأعلنت الشرطة المكسيكية اعتقال ألفارو سميت (35 عاماً) بتهمة قتل زوجته.

وأطلقت عليه وسائل الإعلام المكسيكية لقب «آكل لحوم البشر في بويبلا»، لأنه كان يقيم مع زوجته في مدينة بويبلا الواقعة بوسط المكسيك الجنوبي.

وأخبر القاتل محققين من الشرطة استجوبوه، أن الشيطان طلب منه قتل زوجته ماريا مونتيل الأكبر سناً منه بعامين، فانصاع وقام بتقطيع جثتها إرباً، واحتفظ بأعضاء منها أكلها في البيت، أما الباقي، وضعه بأكياس بلاستيكية خبّأها في منحدر برية قريب، وبعد يومين اتصل بإحدى بنات زوجته من زوج سابق، واعترف لها بارتكاب الجريمة، وبأقل من ساعة اعتقلته الشرطة.

وطالبت والدة الزوجة القتيلة، بالعدالة لابنتها، الأم لخمس بنات من زوج سابق، وروت أيضاً أن آكل مخ ابنتها قطع جسدها بسكين ومطرقة.

ونقلت وسائل إعلام مكسيكية، الخميس الماضي، عثور الشرطة على «ركن في البيت، كان للقتيلة وزوجها مذبحاً للسحر الأسود» ووجدت أدلة تشير الى أن آكل لحم زوجته كان عنيفاً، ملأ البيت بدماء نازفة منها حين قتلها، وأن عائلتها كانت تعلم أنه عدواني، لكنها لم تفعل شيئاً، وأقله إبلاغ السلطات بأمره، وما قد يصدر عنه من خطر.